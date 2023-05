Het efficiënt beheren van data kan een lastige klus zijn, vooral als het om grote hoeveelheden gaat. Vanaf 2024 wordt het digital product passport (DPP) verplicht gesteld door de EU, de druk om data steeds efficiënter te gaan beheren neemt toe: hoe bereid je je hierop voor? Een PIM-systeem kan uitkomst bieden.

Wat is het Digital Product Passport?

Het doel van het DPP is om informatie te verzamelen over een product gedurende de hele supply chain zodat er meer transparantie ontstaat. Hierdoor wordt er specifieke informatie beschikbaar gesteld aan consumenten en verwerkers van het product zodat ze beter inzicht krijgen in de producten die zij gebruiken en hun impact op het milieu. Is jouw organisatie klaar voor het Digital Product Passport?

Omdat de informatie in een DPP zo gedetailleerd is, kan het organisaties helpen om sneller problemen te identificeren en verhelpen. Hierdoor wordt het risico op kostbare terugroepacties verkleind. Een DPP kan eenvoudig gedeeld worden met bijvoorbeeld partners en afnemers. Dit zorgt ervoor dat iedere partij toegang heeft tot de meest actuele informatie. Dit voorkomt misverstanden en versnelt de time-to-market.

Traceerbaarheid en duurzaamheid

Door de traceerbaarheid van producten en beschikbaarheid van data te vergroten, is de overgang naar een circulaire economie makkelijker. Het DPP is onderdeel van de Green Deal, dat is het programma van de EU Commissie om klimaatverandering tegen te gaan. Met deze Green Deal moet Europa in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent terugbrengen ten opzichte van 1990. In 2050 moet Europa het eerste klimaatneutrale continent zijn. Het hergebruik van grondstoffen vindt de EU ook van geostrategisch belang.

Producten worden te weinig gerecycled, vaak omdat de gebruiker niet weet dat dit mogelijk is en er informatie ontbreekt. Duurzame materialen of processen kunnen geïdentificeerd worden die de impact op het milieu kan verminderen. En gebruikers kunnen zien hoe producten gerecycled kunnen worden of op een milieuvriendelijke manier weggegooid worden.

Mede hierdoor ligt de focus vanuit de EU in 2024 op branches waarbij de kans op recycling het grootst is. Dit zijn de productcategorieën met batterijen, elektronica en textiel. Andere productcategorieën zullen in komende jaren volgen.

PIM en het Digital Product Passport

Om de juiste informatie te verzamelen en vervolgens te delen met relevante partijen, heb je een product informatie management (PIM) systeem nodig. Door het digital product passport te koppelen aan je PIM-systeem voldoet de productinformatie gegarandeerd aan de standaard eisen. Door al deze informatie op één plek te bewaren, hebben organisaties gemakkelijk toegang tot de benodigde gegevens om beslissingen te maken over hun producten.

Om een digital product passport te creëren moet de productdata van hoge kwaliteit zijn, hier kan een PIM-systeem bij helpen. Het DPP zorgt voor betere traceerbaarheid, vergemakkelijkt communicatie en verbetert de duurzaamheid. Mede hierdoor kunnen consumenten een beter geïnformeerde aankoopbeslissing nemen, wat tot meer omzet kan leiden en tot lagere kosten, omdat je minder retourzendingen zal hebben. Als je het DPP koppelt aan een PIM-systeem ben je er ook van verzekerd dat alle data voldoet aan de verplichtingen. Hierdoor behaal je een snellere time-to-market.

Dit is een ingezonden bijdrage van SRC. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.