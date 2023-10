Na intensief werken aan een nieuwe release wil je er bij de push naar productie niet achterkomen dat er configuratie errors zijn, of dat er performance bottlenecks opduiken. Waarom een release op productie testen als het slimmer kan? Dat kan met OTAP-omgevingen: ontwikkel, test, acceptatie en productie. In deze blog geven we je mee wat OTAP is en hoe je er het maximale voor jouw organisatie uit kunt halen.

Maar eerst: wat is OTAP?

OTAP is een methodiek, een manier van werken, om met zoveel mogelijk zekerheid een nieuwe release, feature of optimalisatie naar productie te pushen.

OTAP staat voor:

Ontwikkelen : een ontwikkel-omgeving waar developers los kunnen gaan en onbezorgd nieuwe features kunnen opzetten, aan versies kunnen werken en optimalisaties kunnen beginnen.

: een ontwikkel-omgeving waar developers los kunnen gaan en onbezorgd nieuwe features kunnen opzetten, aan versies kunnen werken en optimalisaties kunnen beginnen. Testen : vanuit de ontwikkel-omgeving wordt een feature, release of optimalisatie naar de test-omgeving gepusht. In deze omgeving wordt de code getest, zowel functioneel als technisch.

: vanuit de ontwikkel-omgeving wordt een feature, release of optimalisatie naar de test-omgeving gepusht. In deze omgeving wordt de code getest, zowel functioneel als technisch. Acceptatie : zijn de testen afgerond, dan komt de code op de acceptatie-omgeving. Dit is de omgeving voor de laatste check, vlak voor livegang. Vaak is dit de omgeving voor klanten van digital agencies.

: zijn de testen afgerond, dan komt de code op de acceptatie-omgeving. Dit is de omgeving voor de laatste check, vlak voor livegang. Vaak is dit de omgeving voor klanten van digital agencies. Productie: is de code helemaal juist en werkt alles, dan volgt de push naar productie. Deze omgeving is de heilige graal van je digitale dienstverlening en moet het altijd doen. Zeker bij missiekristische applicaties!

Hoe ziet OTAP er in je infrastructuur uit?

In ons webinar over OTAP hebben Guido Laout en Marijn de Vlieger met een referentie-schema laten zien hoe OTAP er in de praktijk uitziet:

Onderaan links zie je de core infrastructuur van True: routing, networking, ons Advanced Security Platform, en switching.

Rechts zie je de productie-omgeving, waar verschillende servers op staan, afhankelijk van je nodig hebt. Denk aan load balancing, databases en webservers.

Vervolgens zie je rechts bovenaan de OTA-straat: een ontwikkel-omgeving met één server, een test-omgeving met één server, en een acceptatie-omgeving met meerdere servers.

In de ideale situatie is je acceptatie-omgeving een exacte kopie van je productie-omgeving. Je acceptatie-omgeving moet je productie-omgeving van morgen kunnen zijn.

Wat zijn de voordelen van OTAP voor developers en business owners?

Voorspelbaarheid van je omgeving is het allerbelangrijkste voordeel, zowel voor de business als voor development. Met OTAP heb je een stuk minder verrassingen als je code naar productie pusht. De omgeving lijkt qua infrastructuur al zoveel mogelijk op productie en datzelfde geldt voor configuraties. Releasen kan een stressvrij moment worden!

Die voorspelbaarheid leidt ook tot grip op je omgeving en precies weten wat er naar productie gaat. En dat wat er naar productie gaat, ook daar werkt!

Je acceptatie-omgeving moet je productie-omgeving van morgen kunnen zijn.

Voor developers biedt OTAP zekerheid en daarmee ook wendbaarheid. Als je, zoals een acrobaat, zeker bent van je materiaal en vaardigheden, kun je wendbaar worden. Met de OTAP-methodiek werk je aan die zekerheid, aan dat er niets stuk gaat in productie. Als een release goed is doorgetest op een test- en acceptatie-omgeving, dan wordt releasen een non-event.

OTAP is geschikt voor elk type infrastructuur, of je nu op een private cloud, public cloud of Kubernetes platform zit. Wijzigingen in de infrastructuur zijn in de test- of acceptatie-omgeving door te voeren, waardoor je daar direct weet welke impact het op jouw webapplicatie of website heeft. Dat scheelt je door changelogs akkeren!

Hoe ziet het financiële plaatje van OTAP eruit?

Theoretisch is het mogelijk om alle vier de omgevingen aan elkaar gelijk te hebben. Alleen zit je dan ook met vier keer de kosten die je voor alleen de productie-omgeving hebt. Dan lopen de kosten behoorlijk op! Voor elke omgeving in je OTAP-straat is het dan ook een afweging maken voor wat je nodig hebt.

Waar is het echt van het grootste belang dat de overeenkomst tussen de omgevingen zo groot mogelijk is?

Voor een test-omgeving kun je nog genoegen nemen met gelijke versies van je programmeertaal of framework. Voor een acceptatie-omgeving heb je liever dat ook alle configuraties hetzelfde zijn en dat deze door dezelfde mensen beheerd worden.

Kun je in je acceptatie-omgeving met minder resources toe? Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de load balancers uit je productie-omgeving? Dat is een afweging: als je juist ingewikkelde configuraties voor je load balancers hebt en deze wilt wijzigen in productie met dezelfde zekerheid, dan is dit geen optie.

Voor elk onderdeel in je omgeving is dat een afweging. De Solution Architecten van True gaan hier graag met je over in gesprek. Zij kunnen je meegeven waar het vanuit best practices of security oogpunt echt noodzakelijk is dat iets overeenkomt. En ze geven je voor jouw specifieke situatie, infrastructuur en digitale dienstverlening mee wat daarvoor handig kan zijn.

Wil je meer weten over OTAP? Dan kun je via deze link de on-demand webinar bekijken.