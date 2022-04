Als je dacht dat het druk was voor technologie-ontwikkelaars en ingenieurs tijdens de pandemie, wacht dan maar af.

Veel van de uitdagingen die het afgelopen jaar in sectoren wereldwijd werden ervaren, zullen verder toenemen wanneer de samenleving terugkeert naar een zekere mate van normaal gedrag door middel van aanhoudende gedragsveranderingen. Veel organisaties zullen zich op een kruispunt bevinden bij het uitstippelen van de plannen. Gaan ze door met hun huidige stappenplan voor groei en de implementatie van technologieën? Gaan zij bepaalde platformen overnemen of juist opgeven? Moeten zij de modernisering versnellen of vertragen? Willen ze huidige implementaties op- of afschalen?

Hoewel er geen duidelijke indicatie is welke technologieën zich in 2022 zullen aandienen, bevestigden beslissers die deelnamen aan drie recente Zebra vision studies dat technologische interesses en implementatieplannen diverser zijn dan ooit, voornamelijk omdat hun prioriteiten diverser worden. In de komende 12 maanden, en misschien wel langer, moeten ze uitzoeken hoe ze:

1. Hun supply chains kunnen stabiliseren. Iedereen, van overheden tot zorgaanbieders, autodealers, restaurants en retailers, zal meer bereid zijn om nieuwe technologieën of technieken uit te proberen om incrementele winst te boeken op het gebied van snelheid, nauwkeurigheid of efficiëntie. Dit zal met name gelden voor degenen die strijden om veiligheidsvoorraden en zo agressievere stappen zetten om hun end-to-end supply chains beter te controleren en mogelijk zelfs te bezitten.

2. De groei van tekorten kunnen afremmen. Tekorten aan arbeidskrachten, voorraden, productie-output, grondstoffen/natuurlijke hulpbronnen en zelfs operationele capaciteit zullen op een zeer precieze manier worden aangepakt met technologie die beslissingen onderbouwt of oplost.

3. Gaten kunnen compenseren… in personeel, fulfillment, voorraad en paraatheid. Hoewel het geen nieuw concept is, zal personeelsuitbreiding in 2022 uit noodzaak een prioriteit worden. Dat zal leiden tot een groter vertrouwen in, en gebruik van, technologieën die de dagelijkse bedrijfsplanning, besluitvorming en taakuitvoering beter kunnen informeren – of zelfs volledig kunnen automatiseren. Zo maak je tijd vrij voor probleemoplossing op een hoger niveau zoals strategische planning, behartiging van de bedrijfsbelangen en klantenservice.

4. Voldoen aan de service-eisen van klanten. De on-demand economie strekt zich nu uit tot onder andere transport, nutsbedrijven, de publieke sector en nood-dienstverleners. Zij moeten een manier vinden om hun personeelsbestand uit te breiden, workflows te stroomlijnen en het situationeel bewustzijn van teams in het veld te verbeteren zodat ze effectief de juiste mensen, op de juiste plaats en het juiste moment met de correcte apparatuur en hulpmiddelen kunnen inzetten.

5. Van “duurzaamheid” een duurzame praktijk maken. Bedrijven moeten steeds meer hun verantwoordelijkheid als maatschappelijk verantwoorde onderneming op zich nemen en nieuwe manieren van verzending en verpakking introduceren, die gericht zijn op vermindering van afval en koolstofemissies. Dit vereist uiteraard een toenemend gebruik van digitale technologieën om de besluitvorming te sturen en transparantie over de vooruitgang te geven.

6. Voldoen aan de toenemende en ontwikkelende regelgeving. Het goede nieuws is dat de meeste technologieën die worden gebruikt om de naleving van industrie- en klantenmandaten te waarborgen, ook andere bedrijfsproblemen aanpakken of zorgen voor een grotere workflow- of functionele efficiëntie.

7. De wildgroei kunnen aanpakken. Bevolkingscentra verschuiven en breiden zich uit in een ongekend tempo. In 2022 zullen we een race zien die draait op infrastructuur aanleggen, herstellen en vervangen en om diensten van de lokale gezondheidszorg uit te breiden. Het bouwtempo zal zowel in de residentiële als in de commerciële sector toenemen, waarbij wegen-, nuts- en andere kritieke infrastructuurprojecten zullen aantrekken om de groei mogelijk te maken – of misschien zelfs in te halen. We zullen ook meer inspanningen zien om het bereik van diensten uit te breiden tot buiten de typische geografische parameters. Dit vereist de digitalisering van systemen en de versterking van telecommunicatie­netwerken, zo ook meer fundamentele investeringen in IT-infrastructuur om ervoor te zorgen dat zowel besluitvormers als eerstelijnswerkers effectief en op een vereenvoudigde altijd kunnen functioneren op basis van actuele data.

Zo laat je mensen naar jou komen in het nieuwe jaar

Als je jouw bedrijf wilt laten groeien, richt je dan op het bieden van softwareoplossingen voor deze problemen – en communiceer naar de markt dat je deze oplossingen biedt. Zorg er wel voor dat je denkt en spreekt vanuit het perspectief van de klant in plaats van te praten over jouw uitzonderlijk innovatieve technologie. Als je hen precies kunt vertellen hoe ze de problemen kunnen oplossen die hen ’s nachts wakker houden, zal de waarde van jouw software voor zichzelf spreken en zal het voordeel van jouw expertise en partnerschap glashelder zijn.

Vergeet niet dat, hoewel we technologie een “oplossing” noemen, het in werkelijkheid mensen zijn die problemen oplossen met behulp van technologie. Laat klanten dus zien hoe ze kunnen profiteren van de vele verschillende mobiliteits-, cloud-, automatiserings-, kunstmatige intelligentie- (AI), machine learning- en softwaretools die tot hun beschikking staan. Zodra ze zien dat je niet probeert om jouw platform geforceerd in hun architectuur te passen, maar dat je met hen samenwerkt om de juiste aanpak te vinden voor het oplossen van zowel eeuwenoude als nieuwe problemen – zult je het vertrouwen winnen dat nodig is om een lange, op vertrouwen gebaseerde relatie te vormen die tot ver na 2022 inkomsten zal genereren.

