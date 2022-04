Toonaangevende wereldwijde leverancier van transportlogistiek migreert applicaties naar OCI en verlaagt kosten voor Oracle Database back-ups met bijna 60 procent.

Oracle kondigt vandaag aan dat Vanderlande, een van ’s werelds grootste leveranciers van toekomstbestendige logistieke procesautomatisering, kiest voor Enterprise Database Service in Oracle Cloud Infrastructure (OCI) om veilig back-ups te maken van zijn missiekritische Oracle-databases, terwijl het bedrijf zich wereldwijd blijft uitbreiden. Als resultaat hiervan heeft Vanderlande de IT-kosten voor Oracle Database back-ups met bijna 60 procent weten te verlagen.

Toonaangevend en wereldwijd actief

Vanderlande is een toonaangevende en wereldwijd actieve partner voor toekomstbestendige logistieke procesautomatisering in de magazijn-, luchthaven- en pakketsector. De magazijnoplossingen van Vanderlande worden gekozen door voor veel van ‘s werelds grootste e-commercespelers en retailers in de voedsel-, mode- en algemene handelswarenindustrie. Daarnaast gebruiken meer dan zeshonderd luchthavens, waarvan twaalf in de top-20 wereldwijd, de bagagesystemen van Vanderlande, die per jaar meer dan vier miljard stuks bagage over de hele wereld vervoeren. Bovendien worden dagelijks meer dan 52 miljoen pakketten gesorteerd met de systemen van het bedrijf.

Cloud-first aanpak

“Vanderlande kiest voor een cloud-first aanpak. Tegelijkertijd stemmen we onze IT-strategie af op de snelle groei en diversificatie van ons bedrijf. De overstap naar OCI om applicaties te migreren voor Oracle Database back-ups staat centraal in deze strategie. Het stelt ons in staat om te voldoen aan de complexe data-eisen van het bedrijf. Ons succes vereist snelheid, veiligheid en schaalbaarheid, evenals kostenefficiëntie en transparantie. En dat is waar onze samenwerking met Oracle om de hoek komt kijken”, zegt Bram van Mosselveld, Oracle Database Administrator bij Vanderlande.

Na het migreren van de JD Edwards ERP-systemen naar OCI, zal Vanderlande gebruikmaken van de flexibele en betaalbare opslagmogelijkheden van OCI om Oracle Database back-ups veilig op te slaan en te repliceren ter ondersteuning van de bedrijfskritische applicaties. Vanderlande koos ook voor OCI vanwege de mogelijkheid om gegevens te repliceren over Oracle availability zones heen en vanwege een betere kostenbeheersing met één wereldwijd tariefplan.

“Marktleiders als Vanderlande vertrouwen op OCI vanwege de goede prestaties, flexibiliteit, continue beveiliging en lagere kosten. Na samen verschillende keren een proof-of-concept te hebben uitgevoerd, zag Vanderlande in dat het uitvoeren van hun database back-ups met OCI kostenefficiënter was dan bij hun vorige cloudprovider. Het bedrijf kan zich nu concentreren op de belangrijke zaken en klanten helpen bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen”, voegt Wilfred Scholman, Country Leader van Oracle Nederland toe.

