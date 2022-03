Op een na grootste stad van Nederland migreert kritieke bedrijfsvoering naar de publieke cloud.

Oracle kondigt aan dat de gemeente Rotterdam heeft gekozen voor Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) om kritieke bedrijfssystemen te moderniseren en de overgang naar de cloud te versnellen. De implementatie wordt uitgevoerd door Deloitte, onderdeel van het Oracle PartnerNetwork (OPN).

Rotterdam bedient meer dan 670.000 burgers en 50.000 bedrijven, met verantwoordelijkheid voor grote openbare diensten, waaronder onderwijs, sociale zorg en vervoer. Vanuit een verouderde, on-premise IT-infrastructuur die leidde tot gefragmenteerde administratieve processen en verhoogde druk op gemeentelijk personeel, werd Rotterdam gedwongen om na te denken hoe het zijn kernbedrijfsprocessen beheert om zijn burgers beter te kunnen ondersteunen. Na het evalueren van verschillende oplossingen koos Rotterdam voor Oracle Cloud ERP vanwege de moderne en schaalbare technologie en het vermogen om te voldoen aan strenge beveiligingsnormen en regelgeving.

“Rotterdam wil haar dienstverlening aan de burger continu ontwikkelen en verbeteren. We kijken altijd naar de toekomst en hoe we kunnen innoveren. Wij zijn van mening dat een modern, geïntegreerd cloudplatform dat onze bedrijfsvoering ondersteunt, een essentiële pijler van deze missie is en dit is waar onze samenwerking met Oracle en Deloitte van pas komt”, zegt Magda Chedi-van Hall, Director of Finance, Procurement and Legal Affairs bij de gemeente Rotterdam. “Met Oracle en Deloitte hebben we partners die begrijpen hoe de lokale overheid werkt en voor welke unieke uitdagingen we staan. We zijn er trots op de eerste grote Nederlandse stad te zijn die haar bedrijfsvoering op deze schaal naar de public cloud migreert.”

Verbeteren en automatiseren van processen

Oracle Cloud ERP stelt Rotterdam in staat zijn financiële en inkoopprocessen te verbeteren en te automatiseren om activiteiten te stroomlijnen, managementinzichten en besluitvorming te verbeteren, controles en compliance te verbeteren, afdelingsoverschrijdende synergieën te creëren en de levering van openbare diensten te optimaliseren. De Finance-teams van Rotterdam kunnen gebruikmaken van een moderne en schaalbare cloud-ERP-oplossing die voldoet aan de hoogste beveiligingsnormen en is afgestemd op de wettelijke vereisten.

“Overheidsorganisaties zoals Rotterdam nemen steeds uitgebreide en complexere taken op zich, terwijl ze zuiniger met middelen moeten zijn en tegelijkertijd moeten voldoen aan hogere serviceverwachtingen van burgers”, zegt Monic van Aarle, VP Applications Benelux bij Oracle. “Met Oracle Cloud ERP heeft Rotterdam nu een geïntegreerd bedrijfsplatform, waarmee het kan voldoen aan zowel de huidige als toekomstige behoeften en het personeel, zijn inwoners en bedrijven beter kan bedienen.”

“Deloitte is erg trots op het feit dat we de gemeente Rotterdam al meer dan een decennium ondersteunen in hun verschillende, complexe organisatorische transformatietrajecten. Met de volgende stap naar Oracle Fusion Cloud ERP grijpt Rotterdam de kans aan om de Financial & Procurement-organisatie klaar te maken voor de toekomst, gebruikmakend van het Oracle-platform, de best practice-processen input van Deloitte en de gemeentespecifieke kennis van de organisatie”, aldus Rob Dubbeldeman, Partner bij Deloitte.