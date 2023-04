Het software-defined wide area network (SD-WAN) blijft aan populariteit winnen. Op het moment van de introductie werd al voorspeld dat het de hoeksteen van de moderne netwerkomgeving zou worden. Nu blijkt uit onderzoek van IDC, de International Data Corporation, dat SD-WAN-diensten nog wel even blijven groeien. Tot 2026 met 21 procent per jaar, zo is de verwachting.

Hetzelfde onderzoek van IDC toonde ook aan dat bedrijven die al overgestapt zijn nog lang niet alle mogelijkheden van SD-WAN benutten. Zo heeft bijna de helft van de ondervraagde bedrijven (42 procent) geen specifieke beveiliging. Dat maakt hen kwetsbaar voor moderne cyberbedreigingen.

Meer dan alleen weerbaar

De afgelopen jaren maakten beveiligingen zoals Secure Access Service Edge (SASE) en zero-trust networking (ZTN) hun opwachting. Het is een reactie op de toenemende hoeveelheid datalekken en aanvallen van cybercriminelen, waarbij hackers hun software installeren en bestanden versleutelen. Zo worden complete bedrijven platgelegd. Dat gebeurde recentelijk bij onder meer bij VDL Group, Vodafone, Universiteit Maastricht en uitzendbureau Randstad.

Goed beveiligde SD-WAN-omgevingen zijn een stuk lastiger te hacken door cybercriminelen. Zeker als SASE en Zero-trust geïntegreerd zijn in het netwerk. Doordat werknemers steeds vaker hybride of bij andere vestigingen werken, wordt de netwerk perimeter groter en hebben hackers mogelijkheden om binnen te dringen. Met een geïmplementeerde beveiliging wordt dat risico een stuk kleiner.

De valkuilen

Bedrijven die nieuwe netwerktechnologie of beveiligingsoplossingen willen implementeren, lopen doorgaans tegen een aantal problemen aan. Met name het vinden en aannemen van personeel met de vereiste vaardigheden is een struikelblok. Vorig jaar nam het wereldwijde tekort aan werknemers in de cybersecurity met 26 procent toe, in vergelijking met 2021. Inmiddels zijn er wereldwijd 3,4 miljoen extra werknemers nodig om bedrijven en organisaties effectief te beveiligen.

Migraties naar de cloud zorgen er bovendien voor dat bedrijfsnetwerken steeds complexer worden voor beheerders en ontwikkelaars. De kenniskloof in de IT-wereld groeit daardoor. Dankzij de toename van thuiswerken en werken op andere vestigingen is bovendien het aantal punten waarop criminelen toegang kunnen krijgen tot bedrijfsnetwerken uitgebreid. Dat monitoren en beveiligen is een uitdaging die grote impact heeft op IT-teams van bedrijven.

Meerdere wegen naar succes

Bedrijven die willen overstappen naar SD-WAN moeten nadenken hoe ze dat willen doen. Zelf aan de slag met het IT-team? Toch externe experts inschakelen of samenwerken met een managed serviceprovider (MSP)? Waar je ook voor kiest, overstappen naar SD-WAN is maatwerk voor elk bedrijf. Iedere organisatie heeft zijn eigen eisen, voorkeuren en uitdagingen. Wat voor de één werkt, werkt misschien niet voor de ander.



Wat echter wel duidelijk is, is dat bedrijven klaar zijn voor de toekomst als ze SD-WAN gaan gebruiken. Dan is er namelijk alle ruimte voor digital-first en is er een hybride en veilige werkomgeving. Tegelijkertijd is er volop ruimte voor flexibiliteit en kostenoptimalisatie. Zo zijn organisaties klaar voor de economische turbulente periode die in het verschiet ligt.

Dit is een ingezonden bijdrage van GTT. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.