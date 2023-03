EnGenius heeft een aantal nieuwe SD-WAN gateways geïntroduceerd, waarmee bedrijven beter hun cloudomgevingen en -diensten kunnen beveiligen. Ook moeten de gateways de connectiviteit met bijkantoren efficiënter maken en verbeteren.

Er worden drie nieuwe SD-WAN gateways geïntroduceerd, naast de al bestaande ESG510 4-port Multi-Gigabit PoE+ Cloud SD-WAN Gateway: de ESG320 4-Port Gigabit PoE+ Cloud SD-WAN Gateway, de ESG610 4-Port Multi-Gigabit PoE+ Cloud SD-WAN Gateway en de ESG620 8-Port Multi-Gigabit PoE+ Cloud SD-WAN Gateway.

Functionaliteit

De nieuwe SD-WAN gateways integreren met de al bestaande via de cloud beheerde access points en switches van EnGenius.

Alle nieuwe SD-WAN gateways beschikken over Auto-VPN en NAT traversal, netwerktopologie- en VPN-statusinzicht, een stateful firewall en firewall policies die voor iedereen kunnen worden toegepast en een dual-WAN load balance en failover.

De gateways kunnen via de EnGenius Cloud worden beheerd. Daarnaast beschikken de nieuwe SD-WAN gateways over zero-touch systeemonderhoud en automatische updates. Andere functionaliteit is ‘on the go’-beheer met Cloud To-Go en multi-mode passthrough- en routingopties.

Op het gebied van security omarmen de nieuwe SD-WAN gateways Zero Trust. Dit moet de verbindingen tussen de hoofdvestigingen van bedrijven met de bijkantoren beter beveiligen. Denk aan meerdere authenticatieniveaus, waaronder verificatie van devices.

De nieuwe EnGenius SD-WAN gateways moeten in het tweede kwartaal van dit jaar beschikbaar komen.

