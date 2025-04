Van datasilo’s naar geïntegreerde storage met multicloudstrategieën

Nederland staat bekend om zijn vooruitstrevende adoptie van digitale technologieën. Organisaties geven prioriteit aan robuuste datamanagementstrategieën om concurrerend te blijven in snel evoluerende markten. Naarmate bedrijven te maken krijgen met enorme en complexe hoeveelheden ongestructureerde data, stelt een multicloud-aanpak hen in staat om hun informatie naadloos te beheren, te openen en te beschermen over verschillende cloudplatforms. Deze keuze wordt gedreven door de noodzaak om te voldoen aan strikte regelgeving van de Europese Unie, zoals de AVG. Multicloud-strategieën bieden de flexibiliteit die Nederlandse organisaties nodig hebben om te voldoen aan complexe regelgeving rondom dataopslag, operationele efficiëntie te verbeteren en een concurrentievoordeel te behouden.

Hier zijn vijf belangrijke trends in multicloud-opslag die bedrijven helpen datasilo’s te elimineren en een uniform opslagsysteem te realiseren:

Hybride en multicloud combineren

Voor bedrijven blijven datasilo’s een hardnekkige uitdaging. Deze silo’s belemmeren vaak naadloze gegevensuitwisseling, beperken analysemogelijkheden en hinderen besluitvorming. Multicloud-strategieën blijken cruciaal te zijn in het doorbreken van deze barrières. Uit een onderzoek van Information Services Group blijkt dat bedrijven in Nederland al hybride en multicloud-omgevingen hebben geïmplementeerd en nu op zoek zijn naar nieuwe manieren om de flexibiliteit van hun clouds te verbeteren en kosten te verlagen.

De integratie van hybride en multicloud-oplossingen stelt bedrijven in staat om hun data te centraliseren, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan de strikte regelgeving voor dataopslag in Europa. Zo kan een financiële instelling bijvoorbeeld kritieke en gevoelige gegevens binnen het land opslaan om te voldoen aan lokale wetten op het gebied van data-soevereiniteit, terwijl public cloudplatforms worden gebruikt voor niet-gevoelige analyses.

Cloud-native file storage

Nederlandse bedrijven – vooral in sectoren zoals de auto-industrie, gezondheidszorg en technologie – stappen over op cloud-native file storage vanwege de schaalbaarheid en flexibiliteit. Deze speciaal voor de cloud ontwikkelde oplossingen stellen bedrijven in staat om de opslagcapaciteit dynamisch aan te passen op basis van fluctuerende vraag.

Volgens de Dell Technologies Innovation Catalyst-enquête is 66% van de Nederlandse organisaties ervan overtuigd dat zij de juiste multicloud-strategie hebben om ook de hoge volumes en intensiteit van generatieve AI-werkbelastingen in de toekomst aan te kunnen.

Unified datamanagement voor toegankelijkheid en governance

Geïntegreerd datamanagement is een essentiële behoefte geworden voor Nederlandse bedrijven, aangezien de regels rondom data-compliance tot de strengste ter wereld behoren. Platforms die de toegankelijkheid van data vereenvoudigen en tegelijkertijd governance-protocollen handhaven, zijn dan ook zeer gewild.

Zo kunnen Nederlandse banken die gebruikmaken van multicloud-opslag met geïntegreerd datamanagement veilige data-governance implementeren in al hun operaties. Teams in Brussel kunnen dezelfde inzichten raadplegen als hun collega’s in Amsterdam, terwijl ze voldoen aan de EU-regelgeving voor data-compliance.

AI en machine learning integreren

Bedrijven investeren steeds meer in AI-geïntegreerde multicloud-opslag om inzichten uit hun datalakes te halen. AI helpt bij het analyseren van verspreide data om patronen en voorspellingen te identificeren, wat leidt tot slimmere, datagedreven besluitvorming. IDC verwacht dat de AI-uitgaven in de Benelux-regio tot 2028 zullen groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 27%, gestimuleerd door toenemende investeringen in multicloud-strategieën die AI-ontwikkelingen mogelijk maken.

De integratie van AI is revolutionair in datagedreven sectoren en biedt het fundament voor complexe analyses die innovatie stimuleren en besluitvorming verbeteren. Voor bedrijven zorgt de multicloud-aanpak bovendien voor een veilige en ethische toepassing van AI.

Edge computing en multicloudstorage

Door de groei van IoT en de toenemende vraag naar oplossingen met lage latency wordt edge computing steeds crucialer voor bedrijven. Door data dichter bij de bron op te slaan en te verwerken, kunnen organisaties latency verminderen en voldoen aan strikte lokale data-eisen.

Edge computing binnen multicloud-frameworks heeft vooral een grote impact op bijvoorbeeld de automotive-sector, waar realtime gegevensverwerking essentieel is voor verbonden voertuigen. Van live navigatie tot voorspellend onderhoud – edge-strategieën verbeteren de gebruikerservaring aanzienlijk en zorgen tegelijkertijd voor naleving van de EU-regels voor data-opslag. Gartner voorspelt zelfs dat tegen 2026 maar liefst 75% van alle data buiten traditionele datacenters zal worden verwerkt, wat het belang van edge computing voor realtime toepassingen onderstreept.

Waarom multicloud een gamechanger is voor organisaties

Multicloud-strategieën gaan niet alleen over het omarmen van de nieuwste technologie – ze herdefiniëren fundamenteel hoe bedrijven opereren. Door over te stappen van geïsoleerde datasilo’s naar geïntegreerde storagesystemen, kunnen organisaties efficiënter werken, voldoen aan veranderende regelgeving en het volledige potentieel van hun data benutten.

Van innovatieve AI-inzichten tot meer flexibiliteit dankzij cloud-native platforms: multicloud is niet zomaar een trend. Voor Nederlandse bedrijven is het de weg naar langdurig concurrentievoordeel.

Dit is een ingezonden bijdrage van Dell Technologies. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.