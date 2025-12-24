Opslag staat in 2026 voor een keerpunt door het belang van data en AI

De snelheid waarmee we data genereren, gebruiken en opslaan blijft toenemen. Ook in 2026 zal deze trend alleen maar hogere eisen stellen aan het bedrijfsleven. En dan hebben we het niet alleen over de IT-infrastructuur van organisaties. Data is de bron voor innovatie. Dankzij deze data kunnen we businessmodellen ontwikkelen, processen automatiseren en producten aanpassen aan de individuele behoeften van klanten. Data-gedreven teams die werken met slimme analytics kunnen beter geïnformeerde beslissingen nemen. Tegelijkertijd verandert ook de manier van samenwerken, dankzij AI-tools die helpen bij de creatieve uitwisseling van kennis.

De waarde van data is door de opmars van AI duidelijker dan ooit: het is de belangrijkste troef in onze digitale economie. AI-algoritmes hebben grote, diverse datasets nodig om patronen te herkennen, voorspellingen te doen en bedrijfswaarde te creëren. Hoe beter bedrijven hun data vastleggen en bewaren, hoe meer ze het potentieel van AI benutten. Efficiënt beheer en gebruik van data biedt serieuze voordelen ten opzichte van de concurrentie. Het veilig, flexibel en duurzaam behandelen van grote datasets legt de basis voor innovatie, wendbaarheid en langetermijnsucces.

De sector van dataopslag staat op een keerpunt

Niet alleen moeten we de exponentiële groei van data bijhouden, bedrijven moeten ook oplossingen bieden die duurzaamheid, schaalbaarheid en kostefficiëntie combineren. Deze verschuiving wordt gedreven door de snelle vooruitgang van AI, die steeds grotere hoeveelheden data genereert en analyseert, en daarmee nieuwe verwachtingen voor de opslaginfrastructuur creëert.

Verschuiving naar hybride modellen

AI is niet langer alleen een drijfveer voor groei, maar ook een vermenigvuldiger van data. Dit vraagt om een grote verandering in bedrijfscomputing, planning van datacenters en investeringen. Bijna 75% van de bedrijfsleiders kiest af van een cloud-first aanpak en verkiest een hybride model dat public cloud, private infrastructuur en edge computing combineert.

De reden is duidelijk: bedrijven willen hun security versterken, realtime applicaties aan de edge mogelijk maken en kosten verminderen. Tegelijkertijd willen ze ook voldoen aan de groeiende eisen van door AI gegenereerde content. Daarom heeft ieder stukje data waarde. En om die waarde te benutten, is een slimme hybride aanpak nodig, met IT-infrastructuur en dataopslag die zowel vandaag als morgen voldoen.

Vandaag bouwen aan de toekomst van opslag

Een andere oorzaak van de data-explosie is generatieve AI (GenAI). Deze technologie zorgt op dit moment voor een echte boost in de creatie van digitale content. GenAI stelt medewerkers in staat om snel teksten, beelden en video’s te genereren. Dit verandert de workflows volledig en leidt tot een nieuwe data-gedreven realiteit voor organisaties.

De impact is nu al duidelijk. Uit een recent onderzoek van Seagate en IDC blijkt dat bijna driekwart van de bedrijven merkt dat hun medewerkers in niet-creatieve rollen dankzij generatieve AI zelfstandig content kunnen produceren. Bijvoorbeeld in sales, HR of productmanagement. Dit zorgt niet alleen voor grotere volumes, maar ook voor nieuwe formaten die voorheen te duur of tijdsintensief waren, zoals gepersonaliseerde video’s, trainingsmaterialen of marketingassets.

Meer dan twee derde van de bedrijven ziet een toename van contentbestanden met snellere productie en meer variëteit. Vaak worden er meerdere versies van dezelfde content gemaakt om zo een nauwkeuriger doelpubliek te bereiken. Daarnaast neemt ook de gemiddelde bestandsgrootte toe en bewaart bijna de helft van de bedrijven nu grotere volumes of gelijkaardige bestanden, wat de opslagvereisten verder doet toenemen.

Veel bedrijven willen hun data ook voor langere tijd bewaren en passen daarom data-tiering en archiefstrategieën toe. Hoewel de meeste organisaties hun dataopslaginfrastructuur al hebben uitgebreid of gemoderniseerd, voelt slechts een derde zich volledig voorbereid op de GenAI-workloads van vandaag. In 2026 zal duidelijk worden welke bedrijven de juiste koers hebben bepaald voor hun databeheer, en wie risico loopt overspoeld te raken door de contentexplosie.

Twee keer winst voor bedrijven

De enorme toename aan content gecreëerd met GenAI biedt zowel kansen als uitdagingen. Als bedrijven hun opslagstrategieën aanpassen, plukken ze de voordelen twee keer. Ze profiteren van het volledige potentieel van door AI gegenereerde content en behouden controle over hun data. Die data wordt een strategische resource naarmate AI creativiteit, productiviteit en hele sectoren met een ongeziene snelheid transformeert. Bedrijven moeten iedere byte aan data als waardevol beschouwen, want die waarde is nu meer dan ooit aanwezig.

Dit is een ingezonden bijdrage van Seagate. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.