Technologie- en infrastructuurtrends voor 2026

In 2026 zullen verschillende trends ervoor zorgen dat de manier waarop organisaties omgaan met data, energie, AI en cyberweerbaarheid, ingrijpend veranderen. Welke trends kunnen bedrijven verwachten en waar moeten ze zich op voorbereiden?

Organisaties gaan meer dan één cyberweerbaarheidsoplossing gebruiken

Er waren het afgelopen jaar weer veel spraakmakende cyberaanvallen. Niet alleen het grote aantal cyberaanvallen viel op, ook de impact ervan. De traditionele benadering, waarbij cyberweerbaarheid als een op zichzelf staand probleem wordt beschouwd en waarbij van één leverancier wordt verwacht dat hij een heel bedrijf kan beschermen, gaat verdwijnen. Naarmate het besef groeit bij organisaties dat ze hulp nodig hebben voor cyberweerbaarheid, zullen ze een breder ecosysteem van security oplossingen omarmen. Een onderling verbonden framework van oplossingen kan helpen om een domino-effect te voorkomen wanneer er een aanval plaatsvindt. De frequentie en omvang van aanvallen zullen blijven toenemen en een goed geïntegreerd weerbaarheidsframework is essentieel om risico’s te verkleinen en herstel te versnellen.

Uitdagingen rond de beschikbaarheid van energie zullen datacenters ernstig beperken en Terabytes per Watt zou een industriestandaard maatstaf moeten worden

Hoewel inspanningen om ons energieverbruik te verminderen, van de politieke en zakelijke agenda lijken te zijn verdwenen, blijft het voor sommige organisaties wel een prioriteit. Drie trends zijn hierbij relevant:

De beschikbaarheid van energie is nu al een belangrijk criterium bij de bouw van nieuwe datacenters en een schaarste aan elektriciteit zal de bouw van nieuwe faciliteiten nog verder vertragen. Datacenterarchitectuur en locatie zullen voornamelijk gebaseerd zijn op de toegang tot en de beschikbaarheid van energie. Om minder afhankelijk te worden van overbelaste elektriciteitsnetten, zullen energieopwekking en datacenters vaker vlak bij elkaar worden geplaatst. Er zullen meer restwarmteprojecten komen. Datacenterproviders willen de geproduceerde warmte afvoeren en nuttig laten gebruiken, bijvoorbeeld voor het verwarmen van woningen of landbouwkassen. Echter, zolang dit niet wettelijk verplicht wordt gesteld, blijft het lastig om dit soort projecten van de grond te krijgen. Overheden moeten hierover gaan nadenken. De industriestandaard voor het meten van de efficiëntie van dataopslag moet worden bijgewerkt. Terabytes per Watt (TBe/W) meet de hoeveelheid gegevens die per energie-eenheid wordt opgeslagen en dit zou dan ook de standaard moeten worden. Het is een relevante en duidelijke maatstaf die het daadwerkelijke energieverbruik weergeeft en het is een eenvoudige, leverancier-onafhankelijke en nauwkeurige benchmark. Deze manier van meten kan gedrag en keuzes beïnvloeden en zo helpen om de impact van stijgende energieprijzen te verminderen, de energiezekerheid te verbeteren en de druk op overbelaste infrastructuur te verlichten.

De AI-hype is voorbij: data readiness en inferentie zijn cruciaal voor enterprises

Hoewel sommige organisaties zichzelf nog steeds ervan proberen te overtuigen dat AI essentieel is, zijn de meeste organisaties nu realistischer over wat ze met AI kunnen doen en – nog belangrijker – wat ze er niet mee gaan doen. De verschuiving van training naar inferentie (het proces waarbij een AI-model nieuwe input interpreteert en daar direct een voorspelling, classificatie of antwoord uit afleidt) betekent dat organisaties zonder een robuust inferentieplatform en de mogelijkheid om data voor te bereiden voor AI-pipelines, niet goed gepositioneerd zijn voor succes. Naarmate AI-inferentieworkloads onderdeel worden van de productieworkflow, zullen organisaties ervoor moeten zorgen dat hun infrastructuur niet alleen snelle toegang ondersteunt, maar ook high-availability, security en niet-verstorende operaties. Als dit niet goed wordt ingericht, leidt dat zowel qua resultaten als operationeel tot hoge kosten in het gebruik van GPU-middelen.

De meeste organisaties worstelen echter nog steeds met de uitdaging van data readiness. Om data AI-ready te maken, moeten veel fases worden doorlopen, zoals data-inname, curatie, transformatie, vectorisatie, indexering en serving. Elke fase kan dagen of zelfs weken duren, waardoor het moment waarop de resultaten van het AI-project kunnen worden geëvalueerd, wordt vertraagd. Organisaties die AI met hun eigen data willen gebruiken, zullen zich richten op het stroomlijnen en automatiseren van de hele pipeline voor AI, niet alleen voor een snellere evaluatie van de eerste resultaten, maar ook voor de continue inname van nieuw gecreëerde data en iteratie.

AI en datasoevereiniteit zullen leiden tot massale terugverhuizing uit de cloud

Zowel het toenemend gebruik van AI als aandacht voor datasoevereiniteit leidt tot zorgen over waar gegevens worden opgeslagen en hoe organisaties het vertrouwen kunnen behouden en toegang tot deze data kunnen garanderen in geval van problemen. Om waarde uit AI te halen, is het voor organisaties cruciaal om te weten waar hun meest kritieke data zich bevinden en dat deze klaar zijn voor gebruik.

Door zorgen over datasoevereiniteit heroverwegen steeds meer organisaties hun cloudstrategie. Toenemende geopolitieke spanningen en druk vanuit wet- en regelgeving zullen in 2026 bepalend zijn voor landelijke datacenterstrategieën om deze zorgen tegen te gaan. Met name overheden willen het risico minimaliseren dat toegang tot data wordt gebruikt als drukmiddel of onderhandelingstactiek. Organisaties moeten zich hier echter ook bewust van zijn en zich hierop voorbereiden.

Kubevirt zal op grote schaal in productieomgevingen worden ingezet

Steeds meer klanten kiezen voor alternatieven voor VMware. Kubevirt biedt een platform dat zowel virtualisatie- als containerisatiebehoeften ondersteunt en dit zal waarschijnlijk in 2026 een vlucht nemen. Het aanbod van Kubevirt is inmiddels ook zo ver ontwikkeld dat het geschikt is voor enterprises. Voor veel organisaties levert de overstap naar een andere virtualisatieprovider misschien op de korte termijn kostenbesparingen op, maar het is een enorme ingreep en is het onwaarschijnlijk dat dit op de lange termijn toegang biedt tot de benodigde functies. Met Kubevirt daarentegen, kunnen organisaties snel waarde halen uit een platform dat mogelijkheden biedt om containers te beheren, te orkestreren en te monitoren.

Conclusie

De trends die we in 2026 verwachten, duiden erop dat organisaties niet langer simpelweg kunnen vertrouwen op verouderde manieren van werken en infrastructuur. Of het nu gaat om cyberweerbaarheid, energie-efficiëntie, AI-adoptie of datasoevereiniteit: geïntegreerde, toekomstbestendige keuzes worden de norm.

