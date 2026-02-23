Pure Storage wordt Everpure, neemt 1touch over

Pure Storage verandert zijn naam in Everpure. Met de naamsverandering wil het merk benadrukken dat het is veranderd van opslagbedrijf naar datamanagementplatform. Tegelijkertijd kondigt het de overname aan van 1touch, dat zich bezighoudt met data-intelligentie en orkestratie.

De rebranding naar Everpure gaat op 5 maart 2026 officieel in op de New York Stock Exchange. “Everpure weerspiegelt het bedrijf dat we zijn geworden terwijl we enterprises helpen de volledige kracht van hun data te benutten”, zegt CEO Charles Giancarlo. De naam combineert de Enterprise Data Cloud-architectuur met de flexibiliteit van het Evergreen-model.

Everpure ziet dat bedrijven op een keerpunt staan nu AI centraal staat binnen de bedrijfsvoering van organisaties. AI heeft de zwaktes van bestaande infrastructuur blootgelegd. Silo data, handmatige processen en inflexibele architecturen kunnen de eisen van enterprise AI niet bijhouden.

Het Everpure Platform (voorheen Pure Storage Platform) verandert storage naar een unified, gevirtualiseerde cloud van data. Een intelligente control plane beheert datasets wereldwijd via beleid, wat de wrijving van handmatige configuraties elimineert.

Everpure wil organisaties helpen AI-projecten van pilot naar productie te brengen met snelheid en vertrouwen.

Data-intelligentie met 1touch

Met de overname van 1touch breidt Everpure zijn datamanagementcapaciteiten uit. Het bedrijf voegt data discovery en semantische context toe aan het Everpure Platform. 1touch biedt mogelijkheden voor data discovery, classificatie en verrijking over alle datasets en omgevingen heen.

“Data is de levensader van het AI-tijdperk, maar zonder de juiste controles en semantische context blijft het een onbenutte bron”, licht Ashish Gupta toe, CEO van 1touch. Door storage te integreren met de mogelijkheden van 1touch wordt enterprise data inherent AI-ready bij de bron. Organisaties kunnen zo ruwe data sneller omzetten in bruikbare inzichten. Everpure stelt dat de combinatie een niveau van contextuele intelligentie levert dat ongeëvenaard is in de industrie.

