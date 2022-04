De manier waarop we werken is veranderd. Medewerkers willen de flexibiliteit om vanuit huis te werken, op kantoor, of eigenlijk overal waar het uitkomt . Dit legt druk op IT-afdelingen om een zero trust-beveiligingsmodel na te streven, terwijl de productiviteit en gebruikerservaring niet negatief mogen worden beïnvloed. Voor veel organisaties is dit een grote uitdaging.

De mogelijkheid om flexibele werkplekken te creëren, apparaten (ongeacht laptop, desktop of mobiel) vanaf overal te beheren, gevoelige data te beveiligen en cyberaanvallen te minimaliseren vraagt om een gedegen aanpak. Veel IT managers vinden het moeilijk om een goede balans te vinden tussen veiligheid en flexibiliteit en staan bepaalde zaken niet toe uit onwetendheid.

De Microsoft Cloud Accelerator workshops helpen om dit stapsgewijs te bereiken. In 2020 heeft SoftwareONE door het geven van deze workshops, meer dan 1300 klanten wereldwijd geholpen met het versnellen van hun reis naar de cloud. Dit heeft ons de titel van ‘Microsoft Security Go-To-Market Partner van het jaar’ opgeleverd.

Workshops zijn gericht op

Chief Information Officer (CIO)

IT Manager

IT Architecten

IT Infrastructuurbeheerders

Office 365 Engineers

Je ziet de enorme mogelijkheden die de flexibele werkplek je organisatie te bieden heeft – maar je wilt het écht goed doen. Onze technische specialisten nemen je stap voor stap mee ondersteund door onze expertise en Microsoft best-practices. Onze unieke werkwijze zorgt voor een blijvende en effectieve organisatorische verandering op het gebied van continuïteit en veiligheid.

De verschillende workshops

Begin nu!

Wil je weten of je in aanmerking komt voor één of meerdere Microsoft workshops?

Bestaande klanten: neem contact op met je accountmanager binnen SoftwareONE om te kijken of jouw organisatie in aanmerking komt.

Nieuwe klanten: ontdek onze beschikbare Microsoft Cloud Accelerator workshops en neem direct contact met ons op via de website.

De workshops worden digitaal gegeven en worden daarbij gefund door Microsoft, vraag naar de voorwaarden.

