Het aantal slachtoffers van cybercrime stijgt ieder jaar weer explosief. Soms wordt een phishing poging herkend, maar heel veel mensen worden toch slachtoffer. Dit is niet verwonderlijk. Cybercrime neemt immers steeds professionelere vormen aan. Waar phishingmails vroeger nog te herkennen waren aan bijvoorbeeld spelfouten, zijn ze inmiddels haast niet meer van echt te onderscheiden. Tegenwoordig kan iedereen slachtoffer worden.



Om te laten zien hoe cybercriminelen te werk gaan, spreekt security evangelist Eddy Willems dit keer met verschillende slachtoffers. Zo ontmoet hij Frederik die slachtoffer werd van WhatsApp fraude, een boekhouder die getroffen werd door CEO-fraude en iemand die helpdeskfraude meemaakte. Tot slot spreekt hij met Romeo, die via datingfraude veel geld verloor. Naast deze gesprekken legt Eddy aan de luisteraars uit welke maatregelen mensen kunnen nemen om dergelijke incidenten te voorkomen.

*(Met medewerking van Wiet Van Bever, ex-presentator en animator bij VRT Radio 2, Radio Contact, Radio Seven, enz…).

