Slachtoffers van cybercrime 1.000 euro armer en een trauma rijker

Uit onderzoek blijkt de werkelijke schade van cybercrime andermaal. Individuen die door een kwaadwillende zijn misleid, lijden er op verschillende manieren onder.

Dat blijkt uit onderzoek van Akamai binnen het Verenigd Koninkrijk. De 1.002 respondenten, allen door cybercrime getroffen in het afgelopen jaar, waren gemiddeld 808 Britse pond kwijt (omgerekend ruim 967 euro) door het incident.

Schaamte en trauma’s

Eén op de vijf respondenten had moeite om hun rekeningen of voor levensmiddelen te betalen. De mentale problemen reiken verder dan de financiële: twee op de drie van de Britse slachtoffers is getraumatiseerd.

Door een gevoel van schaamte hield 43 procent de werkelijke schade achter voor hun omgeving, terwijl 29 procent moeite had met slapen. De incidenten ontstonden veelal door phishing (57 procent), identiteitsdiefstal (33 procent), telefoonhacks (30 procent) of ransomware (15 procent). Deze veelvoud aan gevaren heeft 55 procent van de respondenten bang gemaakt om online diensten te gebruiken.

Online niet te omzeilen

Deze disrupties zouden in het verleden al slachtoffers hard hebben getroffen. Tegenwoordig is deze situatie des te penibeler: veel diensten werken alleen of veel sneller online, zoals bankzaken of overheidsregelingen.

Online zijn is een essentieel onderdeel van de moderne samenleving. Deze incidenten schaden daardoor niet alleen het emotionele en financiële leven van slachtoffers, maar ook hun bereidheid hieraan mee te doen.

Het voorkomen van online gevaren is echter onmogelijk, daarvoor is het probleem te wijdverspreid. We hebben al geruime tijd vanuit IT-experts begrepen dat onderwijs over dit onderwerp en het wegnemen van schaamte van kritiek belang zijn om de huidige situatie omtrent cybercrime te verbeteren, zowel voor individuen als organisaties.