Ongeacht of je gelooft dat het de oplossing is voor al onze problemen of dat het een bedreiging is voor het leven zoals wij dat kennen, er bestaat geen twijfel meer over de toenemende invloed van AI op de wereld om ons heen. En er is geen sector, dienst of oplossing die immuun is voor deze verandering.

Connectiveit is een onderdeel dat zeer geschikt is voor de komst van AI. Gartner voorspelt dat 60% van de organisaties in 2025 vijf of meer draadloze technologieën tegelijk zullen gebruiken. Daarnaast verwachten ze dat meer dan 50% van de wereldwijde bevolking in 2027 dagelijks actief gebruik zal maken van meerdere super-apps – applicaties die “eindgebruikers (klanten, partners of medewerkers) voorzien van kritieke functies plus toegang verschaffen tot onafhankelijk gecreëerde mini-apps”. En dit zijn slechts twee voorbeelden van hoe het web alleen maar uit zal breiden in de nabije toekomst.

In dit artikel gaan we in op de impact van AI op drie connectiviteitsgebieden: infrastructuur, diensten en eindgebruikersconsumptie.

Hoe organisaties hun infrastructuur benaderen

In de afgelopen paar jaar hebben we een verschuiving gezien waarbij infrastructuur niet meer wordt gezien als slechts een proces-enabler (helpen om een dienst te runnen). In plaats daarvan verwachten organisaties vandaag de dag steeds vaker dat hun infrastructuur de dienst levert, zonder externe tussenkomst. De opdracht naar de IT-leverancier verandert dus van “wij willen dit doen, hoe kunnen jullie ons ondersteunen?” naar “wij willen dit doen, regel het en voer het uit”.

In eerste instantie zal veel van dit werk worden vergemakkelijkt door vooraf gedefinieerde functies en servicesjablonen – dingen die als het ware uit de servicecatalogus van een leverancier kunnen worden gekozen. Maar in de loop van de tijd zal dit steeds meer AI-gestuurd worden – waarbij AI wordt gebruikt om diensten te creëren, uit te voeren en vooral te optimaliseren. Ook diensten die nog niet door AI worden aangestuurd, zullen op zijn minst worden geautomatiseerd zodat ze intelligent kunnen draaien. Er blijven echter altijd mensen nodig bij het leveren van dergelijke diensten, bijvoorbeeld voor toezicht en onderhoud.

Hoe services worden geleverd aan gebruikers

Naast het automatiseren van diensten, is de dynamische beoordeling en levering van diensten een belangrijk connectiviteitsgebied waar AI een grote impact op zal hebben. Hiermee bedoel ik niet alleen kunnen zien of iets werkt, maar ook weten hoe je iets kunt repareren, het kunt verbeteren en het op de meest effectieve manier bij gebruikers kunt krijgen (door middel van optimalisatie).

Nu mensen mobieler zijn dan ooit, zullen applicaties zelf ook intelligenter moeten worden om bij te blijven. Organisaties zullen naar AI kijken om hen te helpen dit te bereiken. Een goed voorbeeld hiervan is iemand die gebruik wil maken van een Augmented Reality-applicatie via 5G in een Japanse bullet train. Op het station zal hun ervaring geweldig zijn, maar zodra de trein begint te rijden met 320 km/u, zal de applicatie steeds langzamer worden omdat het signaal steeds verder moet reizen om de verbinding te behouden.

Deze vereiste voor applicaties om met de gebruiker mee te bewegen terwijl ze celzones doorkruisen (versus hun meer statische toestand) is iets waar het 5G-team van Zscaler en de brede industrie al een tijdje over discussieert – en we verwachten dat het eerder vroeger dan later werkelijkheid zal worden.

Hoe de eindgebruiker consumeert

Het gebruik van AI om connectiviteit intelligenter te maken, is iets dat ook zal doorwerken in de manier waarop de eindgebruiker diensten consumeert – of specifieker, hoe voor de levering van deze diensten wordt geschakeld tussen verschillende infrastructuren (4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth).

Apparaten hebben nu al de mogelijkheid om berichten over deze verschillende verbindingstypen te routeren, maar ze gebruiken niet veel intelligentie om van het ene naar het andere type over te schakelen. Het proces is vrij sequentieel: als iets niet werkt, probeer je iets anders. Met AI kunnen apparaten deze verbindingstypen overal monitoren en bepalen welke het beste is om op welk moment te gebruiken. Zo kan een naadloze gebruikerservaring worden gecreëerd.

Net als het applicatiepad, kan ook het gebruikerspad met AI dynamisch gestuurd worden. Dit gaat op basis van performance versus het moeten volgen van een vaste route door de onderliggende infrastructuur. In plaats van geïsoleerde paden, zal de onderliggende infrastructuur functioneren als een mesh waarop diensten kunnen worden uitgevoerd. Voor de gebruiker betekent dit dat hij niet hoeft na te denken over de manier waarop hij verbinding maakt – en zal daardoor waarschijnlijk meer diensten gebruiken, wat in het voordeel is van providers.

Een geoptimaliseerde ervaring

Hoewel een groot deel van het huidige publieke debat betrekking heeft op de vraag of we ons ooit op ons gemak zullen voelen bij AI, zal de rol van AI met betrekking tot connectiviteit draaien om optimalisatie en interactiviteit – het leveren van intelligentie die voortdurend itereert en diensten verbetert ten behoeve van wie ze gebruiken.

Het eindresultaat is een infrastructuur die overal geoptimaliseerd is, diensten die zo snel en succesvol mogelijk beschikbaar zijn voor de gebruiker en de mogelijkheid voor eindgebruikers om te consumeren wat ze willen, wanneer ze willen en waar ze willen. Het is een overtuigende visie en ik kijk er naar uit om deze gerealiseerd te zien worden.

