Huawei schept duidelijkheid, P10 komt in de lente op de markt

Bij Huawei zijn ze niet meer zo geheimzinnig, tijdens de CES heeft een topman van smartphonedivisie van Huawei in een interview bekendgemaakt dat het vlaggenschip van 2017, de P10 en P10 Plus, in de lente zullen verschijnen. Daarmee kiest Huawei opnieuw voor een eigen moment om zijn nieuwe vlaggenschip te presenteren, waarschijnlijk ergens in maart of april, maar dus niet tijdens de Mobile World Congress in Barcelona.

Huawei lijkt wat minder geheimzinnig te willen zijn dan veel van zijn concurrenten, naast de bekendmaking dat de nieuwe smartphones in de lente verschijnen, bevestigde de topman ook nog even dat Huawei ondersteuning gaat bieden voor Google Daydream, het virtual reality-platform van Google, en voor Amazon Alexa, de persoonlijke spraakassistent van Amazon. Daarmee kiest Huawei er dus niet voor om eigen virtual reality of een eigen spraakassistent te ontwikkelen, maar gebruik te maken van beschikbare technologie van derden.

Tijdens de CES in Las Vegas waren een groot aantal producten te bewonderen die Amazon Alexa ondersteunen, van koelkasten en wasmachines tot nu dus ook smartphones. Het lijkt erop dat Amazon met zijn spraakassistent en de beschikbare SDK’s in één klap de markt heeft veroverd.

Over de nieuwe toestellen van Huawei wilde de topman echter niet teveel kwijt, al gaan er in het geruchtencircuit genoeg specificaties de ronden. Zo zou het toestel opnieuw beschikken over een 5,2 inch scherm en de Plus over een 5,5 inch scherm. Dit zullen OLED-schermen zijn want anders kan er geen ondersteuning worden geboden voor Daydream. De schermresolutie zal waarschijnlijk 2560 x 1440 pixels zijn, aangezien dat minimaal vereist is voor virtual reality. Aan de binnenkant zal opnieuw een Kirin-processor te vinden zijn van Huawei zelf, waarschijnlijk de Kirin 965, een kleine upgrade van de Kirin 960, gecombineerd met 4GB werkgeheugen en 32GB aan opslagcapaciteit. Aan de achterzijde kiest Huawei ongetwijfeld opnieuw voor een dualcamera-opstelling, daarvoor heeft het een langdurige samenwerking met Leica afgesloten. Verder is het even afwachten tot dit voorjaar, tot Huawei met meer informatie naar buiten komt.