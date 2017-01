Synology RT2600ac router en VPN Plus aangekondigd

Netwerken

Vanaf vandaag is de Synology RT2600ac in de Benelux verkrijgbaar. Deze opvolger van de RT1900ac is volgens Synology zowel geschikt voor zakelijk als thuisgebruik. Verder kondigt Synology ook VPN Plus officieel aan. Hiermee kun je de router inzetten als VPN-server voor je netwerk.

De RT2600ac is zoals de naam al aangeeft een router met een totale maximale phy-doorvoersnelheid van 2600 Mbps: 800 Mbps op 2,4 GHz en 1750 Mbps op 5 GHz. Het is een 802.11ac Wave 2-apparaat, dus hij ondersteunt MU MIMO. Onder de motorkap is een 1,7 GHz dual-core processor geplaatst die ervoor moet zorgen dat alles vlotjes draait.

Wat betreft de mogelijkheden, valt allereerst op dat het mogelijk is om de eerste van de vier lan-poorten in te stellen als tweede wan-poort. Hierdoor is het dus mogelijk om het verkeer te verdelen over de twee poorten (load-balancing). Daarnaast kun je de tweede aansluiting gebruiken als fail-over, voor het geval de eerste wegvalt. Handig als je de router in een kleinzakelijke omgeving in wilt zetten en een continue internetverbinding een vereiste is. Net zoals het geval was op de RT1900ac, is ook bij dit nieuwe model weer een sd-kaartslot ingebouwd, naast twee usb-aansluitingen (1x usb 2.0, 1x usb 3.0).

De Synology RT2600ac draait logischerwijs op Synology’s eigen besturingssysteem, Synology Router Manager oftewel SRM. Dit lijkt uiteraard op de interface die je tegenkomt bij de nas-apparaten van het merk. Hiermee lijkt het op geen enkel ander routerbesturingssysteem dat je tot nu toe hebt gezien in dit segment. Aangezien hardwarematige versnelling bij het vertalen van de publieke in lokale adressen in eerste instantie een probleem was bij de RT1900ac, is daar nu naar verluidt wel extra goed naar gekeken. De versnellingsengine werkt op Layer 4 en Layer 7.

VPN Plus

Synology richt zich met de RT2600ac meer dan een klein beetje op de kleinzakelijke markt. VPN Plus, de ‘bonusaankondiging’ van vandaag, richt zich daar ook duidelijk op. Hiermee is het mogelijk om de router in te zetten als vpn-server. Alle gangbare vpn-protocollen worden ondersteund: SSTP (SSL VPN), OpenVPN, PPTP en L2TP/IPSec. Met WebVPN kun je van buitenaf verbinding maken met apparaten in het zakelijke netwerk zonder hiervoor client software te hoeven installeren. Je kunt simpelweg vanuit een browser inloggen op de vpn-server. Synology heeft tot slot ook nog een eigen vpn-protocol beschikbaar, genaamd Synology SSL VPN. Hiermee zijn volgens de fabrikant beduidend hogere snelheden te behalen dan met OpenVPN.

Uiteraard geloven we een en ander pas als we het zelf hebben ondervonden. We gaan dan ook ons best doen om zo snel mogelijk een uitgebreide review van de Synology RT2600ac te publiceren.

Zoals al aangegeven is de Synology RT2600ac per direct beschikbaar, aan een adviesprijs van 299 euro.