Microsoft wint hoger beroep over verstrekken Europese e-mail aan VS

Microsoft heeft een tweede hoger beroep gewonnen van de Amerikaanse overheid in de zaak om data die is opgeslagen in Ierland. De Amerikaanse overheid probeert Microsoft al sinds 2014 te dwingen om e-mails die het in Europese datacentra opslaat te overhandigen. Dat weigert Microsoft en het bedrijf heeft nu het tweede hoger beroep in de zaak gewonnen.

De rechters waren volgens persbureau Reuters sterk verdeeld en stemden 4 tegen 4. Daardoor blijft de beslissing die eerder op 14 juli 2016 was genomen overeind staan. Toch is het de vraag of de zaak hiermee afgedaan is: de rechters die tegen stemden, waren van mening dat de zaak naar het Hooggerechtshof zou moeten, of naar het Congres.

De conclusie die nu getrokken werd, “dient geen enkel serieuze of legitieme belangen” stelt een van de rechters. Om die reden kijkt de openbaar aanklager naar mogelijke nieuwe stappen. “We bekijken de beslissing en de uiteenlopende meningen en overwegen onze mogelijkheden,” aldus woordvoerder Peter Carr.

De beslissing werd in juli genomen. Toen oordeelde een rechter dat Microsoft niet gedwongen mocht worden om e-mails die de Amerikaanse openbaar aanklager nodig had in een rechtszaak, over te dragen. Die e-mails stonden op servers in Dublin, Ierland en om die reden was Microsoft dan ook van mening dat de Amerikaanse overheid er geen aanspraak op mocht maken. De overheid vond juist dat Microsoft als Amerikaans bedrijf wel die e-mails moest overdragen.

Microsoft is het eerste Amerikaanse bedrijf dat in een dergelijke zaak besloten heeft het op te nemen tegen de overheid. De zaak kreeg veel aandacht van andere bedrijven in de technologiesector, omdat de regering de privacy van gebruikers niet zou mogen verminderen, vooral niet als het clouddiensten betreft.

De positie van Microsoft hierin wordt ondersteund door veel andere bedrijven, waaronder Apple, Amazon, CNN en Fox. Maar de rechters die afgelopen dinsdag oordeelden dat Microsoft geen gelijk zou moeten krijgen, vinden dat het leidend zou moeten zijn dat Microsoft een Amerikaans bedrijf is. Wat betekent dat Amerikaanse bedrijven nooit buiten de Verenigde Staten garanties kunnen afgeven dat data veilig is voor de Amerikaanse overheid. Dat zou slecht zijn voor deze bedrijven, omdat overheden in Europa bijvoorbeeld dan geen klant meer willen zijn van Microsoft.

Vandaar ook dat Microsoft de rechtszaak heeft aangespannen tegen de Amerikaanse overheid, Microsoft heeft overigens wel een oplossing aangedragen in deze rechtszaak. Microsoft is van mening dat de Amerikaanse overheid de e-mails kan krijgen die in Ierland zijn opgeslagen, als het Amerikaanse openbaar ministerie een verzoek neerlegt bij een Ierse rechtbank en die vervolgens beslist dat Microsoft de data moet overhandigen. Op die manier heeft de rechtbank van het land waarin de data is opgeslagen altijd het laatste woord en dat kunnen clouddiensten prima verdedigen tegenover hun klanten.