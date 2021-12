‘Overheid wijst 6GHz-frequentie toe aan Wifi 6E’

De Nederlandse overheid heeft de 6GHz-frequentie beschikbaar gesteld voor Wifi 6E. Hiermee voldoet Nederland aan de regelgeving van de Europese Commissie voor deze frequentie.

Concreet gaat het om een frequentieblok tussen de 5945- tot 6425-MHz. In de wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 is nu vastgelegd dat dit blok spectrum nu voor mobiele communicatie, apparatuur voor de korte afstand en breedbanddata-transmissieapparatuur kan worden gebruikt.

Dit betekent dat devices die van de allerlaatste Wifi-standaard Wifi 6E zijn voorzien nu ook deze frequentie mogen gebruiken voor draadloze netwerkverbindingen. De rest van de 6 GHZ-frequentie in Nederland wordt onder meer gebruikt door satellietgrondstations en fixed service-systemen.

Sneller en meer beschikbaarheid

De extra frequentieruimte die Wifi nu krijgt en de vooral de komst van de Wifi 6E-standaard, brengt onder meer dat device data met hogere snelheden kunnen verzenden. De technologie wordt vaak als alternatief voor 5G genoemd. Daarnaast zorgt Wifi 6E voor minder congestie op het Wifi-netwerk. De kanalen van Wifi 6E zijn 160 MHz breed. In de beschikbare 480 MHz komen daardoor drie extra kanalen vrij.

De Nederlandse overheid beantwoordt met de wijziging in het Nationaal Frequentieplan 2014 aan eerder dit jaar vastgestelde regelgeving van de Europese Commissie. Deze regelgeving verplicht lidstaten uiterlijk 1 december 2021 de 6 GHz-frequentie open te stellen voor Wifi. Nederland is nu wat later dan deze datum. Redenen hiervoor zijn niet bekend.

3,5 GHz-frequentie

In ander frequentienieuws maakt de overheid ook bekend dat binnenkort een adviescommissie van start gaat over de toewijzing van de 3,5 GHz voor mobiele communicatie. Op dit moment is deze frequentie nog deels gebruik door een satellietgrondstation in Burum, Friesland voor noodcommunicatie voor de zeevaart. Het ministerie van defensie dat deze frequentie ook gebruikte voor een afluisterstation, heeft inmiddels dit station naar een andere (internationale) locatie verplaatst.

Tip: Wifi 6E: wat is het en moet je er nu al iets mee?