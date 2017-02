Apple boekt recordomzet in laatste kwartaal 2016 en verkoopt meer iPhones dan ooit

Business

Apple heeft vandaag zijn financiële cijfers voor het eerste fiscale kwartaal van 2017 gepresenteerd, Apple werkt met een gebroken boekjaar het gaat om het laatste kwartaal van 2016. De omzet was van recordhoogte, de winst daalde licht en het aantal verkochte iPhones was groter dan ooit. Apple kan daarmee met grote tevredenheid terugkijken op het afgelopen kwartaal.

De totale omzet groeide het afgelopen kwartaal met 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee kwam die uit op 78,3 miljard dollar (72,5 miljard euro), waar een jaar eerder de omzet in het vierde kwartaal nog 75,9 miljard dollar bedroeg.

De winst kwam uit op 17,9 miljard dollar (16,6 miljard euro), tegenover 18,4 miljard dollar een jaar eerder. Volgens een verklaring van CEO Tim Cook is dat te wijten aan hogere kosten voor de verkopen en de groeiende investeringen in R&D. Tegelijk laat hij weten blij te zijn met de gerapporteerde cijfers.

“We zijn verheugd te rapporteren dat onze resultaten in het kwartaal met alle feestdagen de hoogste kwartaalomzet ooit is behaald en dat deze meerdere records verbroken heeft. We verkochten meer iPhones dan ooit tevoren, en boekten omzetrecords voor de iPhones, diensten, Mac en Apple Watch.”

iPhones, iPads en Macs

De drie sterkst presterende producten blijven voor Apple de iPhone, iPad en Mac. Maar dan vooral natuurlijk de iPhone, daarvan gingen er veel over de toonbank, afgelopen kwartaal maar liefst 78,3 miljoen. Dat is een stijging van vijf procent ten opzichte van een jaar eerder, toen er nog 75,9 miljoen verkocht werden.

Met die groei zal Apple erg blij zijn, want de drie andere kwartalen van 2016 zagen een daling in de verkopen van de iPhone. Waarschijnlijk heeft de lancering van de iPhone 7 in september, gecombineerd met de feestdagen gezorgd voor de hogere verkopen. Deze cijfers zorgen er overigens ook voor dat Apple in het vierde kwartaal wereldwijd de meeste smartphones verkocht, meer dan Samsung dat er 77,5 miljoen verkocht.

Ook met de verkoop van de MacBooks ging het beter. De vermoedelijke verklaring ligt ook voor deze productcategorie in de lancering van een nieuw product. Er werden er afgelopen kwartaal 5,3 miljoen verkocht en dat is 1 procent meer dan een jaar eerder. Wat de iPad betreft, leverde Apple juist in, 19 procent maar liefst, waarmee er nog maar 13 miljoen verkocht werden. Vermoedelijk komt daar snel verandering in, want volgens geruchten komt Apple binnenkort met een vernieuwde iPad.

Dienstverlening

De groeicijfers die Apple behaalde op het vlak van hardwareverkopen als de iPhone en Mac, waren lang niet zo hoog als die van zijn diensten. Daarbij gaat het onder meer om diensten als Apple Music, de App Store en Apple Pay. De verkopen daarvan brachten 7,2 miljard dollar (6,7 miljard euro) in het laatje. Het is een groei van 18 procent en Apple denkt die de komende paar jaren te kunnen verdubbelen.

Overige verkopen

Tot slot zijn er nog de ‘overige’ verkopen zoals Apple ze zelf noemt. Daaronder vallen onder meer Apple TV, Apple Watch, Beats producten, iPods en accessoires. Op dat gebied zag Apple zijn kwartaalcijfers dalen met 8 procent, vermoedelijk omdat daar ook weinig mee gedaan is het afgelopen jaar. Wel is er een nieuwe Apple Watch uitgebracht die opnieuw beter verkocht volgens Apple, maar cijfers hiervan maakt het bedrijf niet bekend.