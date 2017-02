HP Inc. komt met abonnementsdienst HP Subscription

Services

HP Inc. kondigt vandaag aan dat het een nieuwe dienst aan gaat bieden. Deze dienst zal door het leven gaan als HP Subscription en biedt MKB-gebruikers in Nederland toegang tot de nieuwste hardware, software en dienstverlening. Dit alles tegen een vast maandbedrag.

Medewerkers voorzien van nieuwe hardware of software kan met name voor het MKB eenmalige kosten met zich meebrengen die dermate hoog zijn dat dit soms niet tijdig gedaan wordt. Het resultaat is dan dat er te lang wordt doorgewerkt op en met verouderd ‘gereedschap’.

Met HP Subscription (een dienst die je kan typeren als een Device-as-a-Service) moet er aan deze situatie een einde komen volgens HP Inc. Gebruikers kunnen nu bij een aanbieder niet alleen hardware zoals laptops maar ook bijvoorbeeld Microsoft Office of een antiviruspakket van Norton afnemen. Dit alles tegen een vast maandelijks bedrag. HP vernieuwt de apparatuur dan regelmatig en verwijdert de oude apparatuur voor de ondernemer. Eventuele data die nog op de apparatuur aanwezig is, wordt volgens ‘de norm in de industrie’ verwijderd.

HP Subscription is beschikbaar in combinatie met elke vorm van HP-hardware en vrijwel alle HP-diensten en -software, maar ook voor software als bijvoorbeeld Microsoft Office® of Norton™ Antivirus. Het abonnement is volledig naar keuze te configureren. Je hebt de keuze uit abonnementen van twee of drie jaar, waarna deze uiteraard vernieuwd kunnen worden.

Of HP Subscription uiteindelijk voordeliger is dan het aanschaffen van alle hardware en software tegelijkertijd, is op dit moment nog niet te zeggen. Ons is nog niet bekend welke tarieven HP hanteert voor deze dienst. In de regel zijn abonnementen zoals bekend onder de streep niet voordeliger dan het in een keer aanschaffen van alles tegelijk. Als de meerprijs ten opzichte hiervan niet al te gortig is, dan kan het echter wel degelijk een interessante dienst zijn als je wel regelmatig wilt vernieuwen, maar opziet tegen de hoge eenmalige kosten.