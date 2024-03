AI heeft niet alleen een grote impact op HP en de klanten van het bedrijf. Ook het partnerkanaal moet hier goed mee overweg kunnen. Om hierbij te helpen, breidt HP het eigen Amplify Partner Programma uit met Future Ready AI MasterClass.

In het artikel van gisteren over de Work Relationship Index waar HP onderzoek naar heeft laten uitvoeren hadden we het erover dat organisaties AI beter op de kaart moeten zetten, zowel vanuit strategisch perspectief als voor hun medewerkers. Dat kan echter alleen maar als organisaties dit ook goed aangeboden krijgen. Daar spelen de channelpartners een belangrijke rol in voor HP. Die zullen dus ook mee moeten en zich echt moeten verdiepen in AI. Dat moet mogelijk zijn met de aankondiging die HP vandaag doet tijdens de HP Amplify Partner Conference in Las Vegas.

Future Ready AI MasterClass

Future Ready is een gevleugelde term binnen HP. Het is de overkoepelende visie en strategie van HP, die we CEO Enrique Lores al eens hebben zien en horen uitleggen. Het gaat dan om een Future Ready Portfolio, Future Ready Operations en Future Ready People. Daar zit natuurlijk een boel marketing tussen, maar geeft toch ook wel aan dat HP actief bezig wil zijn met meegaan met de tijd. Dat doet het in eerste instantie natuurlijk voor zichzelf, om relevant te blijven. De andere spelers in de keten doen er echter goed aan om hier ook goed naar te kijken, met kanaalpartners voorop. In die context moet je de aankondiging van de Future Ready AI MasterClass zien.

AI is iets waar iedereen wat mee moet. Om het volledige potentieel te benutten, moet er een zekere mate van vertrouwen zijn in de technologie en vooral ook in wie deze technologie bij bedrijven binnen wil krijgen. Dat moet de Future Ready AI MasterClass gaan bewerkstelligen.

Deze nieuwe Future Ready AI MasterClass komt per 1 mei beschikbaar en is onderdeel van het aanbod van HP University, dat channelpartners al goed kennen. De eerste serie van de nieuwe masterclass zal volgens HP “uitgebreid” zijn en veel topics behandelen. HP heeft deze eerste serie ontwikkeld samen met – hoe kan het ook anders in 2024 – Nvidia. Het doel is om voor volgende series ook met andere Alliance Partners samen te werken. Dit om de kennis en expertise van HP-partners ook richting de toekomst bij de tijd te houden.

Amplify Growth Plays en versimpeling van het programma

Naast de Future Ready AI MasterClass heeft HP nog een paar aankondigingen voor de partners in het Amplify-programma. Zo is er vanaf mei 2024 een nieuw programma beschikbaar, dat door het leven zal gaan als Amplify Growth Plays. Dit programma is gekoppeld aan de zogeheten growth categories die HP zelf heeft aangeduid. Voorbeelden hiervan zijn Managed Print Services, Lifecycle Services, SMB Video Collaboration Solutions, Active Care Services en HP Software.

Deze aankondiging is verder niet nieuw overigens. De komst van Growth Plays in mei 2024 was in oktober 2023 al bekend. Wel nieuw is dat het naast bovenstaande Growth Plays er nu ook eentje voor AI Data Science heeft toegevoegd.

Tot slot is het nog goed om te vermelden dat de inrichting van het Amplify-programma ook per 1 mei op de schop gaat. Het krijgt een structuur met twee tracks: Synergy en Power. Als onderdeel van het Power-track introduceert HP dan ook meteen twee nieuwe statussen voor partners: Power Elite en Global Power Elite. Aan de ene kant versimpelt het dus, maar er komen ook weer extra dingen bij.

Al met al is 1 mei 2024 een belangrijke datum voor het HP Amplify Partner Programma, dat mag duidelijk zijn. Er vinden dan fundamentele veranderingen plaats op het gebied van de inhoud maar ook de structuur van het programma. HP blijft hiermee zeer sterk focussen op haar partners en hun succes. Dat is immers ook het succes voor HP zelf.