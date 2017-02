MWC 2017 staat voor D-Link in het teken van ‘connected solutions’

Networking

Enkele weken voordat het Mobile World Congress in Barcelona van start gaat, heeft D-Link al een tipje van de sluier opgelicht met betrekking tot wat het daar zal gaan laten zien. Het zal een mengsel worden van apparatuur gericht op consumenten (Smart Home, wifi-systemen) en zakelijke producten (LTE, M2M).

Kijken we naar de consumentenproducten, dan brengt D-Link de tijdens CES ook al getoonde Covr wifi-producten nogmaals onder de aandacht. Deze lijn bestaat uit de Covr Wi-Fi Kit (DKT-883) en de Covr PowerLine WiFi Kit (DHP-W732AV). Vergeleken met wifi-systemen zoals Netgear Orbi of Linksys Velop houdt D-Link er een iets andere benadering op na. De DKT-883 is een combinatie van een zeer krachtige router en een extender, terwijl de DHP-W732AV bestaat uit twee DHP-730AV powerline-adapters.

Andere producten uit de consumentenlijn waar D-Link de nodige aandacht op zal vestigen tijdens de beurs, hebben alles te maken met de Smart Home-lijn. Zo zal de eerste ip-camera worden getoond die compatibel is met Apple HomeKit (Omna 180 Cam). Verder komt het Taiwanese bedrijf er met een nieuwe serie mydlink Home Z-Wave sensoren en een nieuwe hub. Deze ondersteunt tot wel 50 smart home-producten. Tot slot zijn er ook nieuwe ip-camera’s te zien met een groothoek van 180 graden, iets waar D-Link al enige tijd druk mee in de weer is.

In Nederland waren lte-routers lange tijd niet echt zo boeiend, omdat we hier in de regel een behoorlijk goede breedbandpenetratie hebben. Nu het lte-netwerk in Nederland van veel providers echter ook de buitengebieden heeft bereikt, kan het voor gebruikers die daar wonen en/of werken echter wel degelijk een goede optie zijn. Je moet er dan uiteraard nog wel even een goed abonnement bij zoeken, iets waar veel providers nog niet echt in voorzien is onze ervaring. De lte-routers en -hotspots die D-Link tijdens MWC zal tonen, zijn alle voorzien van een Cat.9 modem, die downloadsnelheden mogelijk maakt tot 450 Mbps. Alle bieden tevens dual-band wifi aan, inclusief ondersteuning voor 802.11ac. Hybride dsl+lte-routers zorgen voor een combinatie van vaste en draadloze verbindingen, iets wat wederom interessant lijkt voor de buitengebieden, waar vaak wel een telefoonlijn ligt.

De meest zakelijke producten die D-Link tijdens MWC zal laten zien koppelen machines aan elkaar. Deze zogeheten Machine-to-Machine (M2M)-apparaten maken het mogelijk om op afstand een verbinding te leggen met bijvoorbeeld een parkeermeter, pinautomaat of een point-of-sale. Je hebt in dit segment een product zoals de DWM-312, een 4G lte M2M-router, maar bijvoorbeeld ook de DWM-320. Deze laatste is een wifi-hotspot met ondersteuning voor OBD2, waarbij ‘OBD’ staat voor On-Board Diagnostics. Hiermee kun je gegevens van een auto uitlezen, bijvoorbeeld voor fleetmanagement.