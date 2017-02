Synology stelt DSM 6.1 officieel beschikbaar

Networking

Gebruikers van een nas-apparaat van Synology konden de afgelopen maanden al ervaring opdoen met DSM 6.1 aan de hand van de beta’s die ervoor werden aangeboden. Vanaf vandaag is versie 6.1 van het besturingssysteem ook officieel beschikbaar. Er zitten nogal wat nieuwe functies in deze nieuwste variant vergeleken met versie 6.0. Hieronder kun je in vogelvlucht lezen welke dit zijn.

Veel van de vernieuwingen in DSM 6.1 ten opzichte van zijn voorganger maken de nas-apparaten van Synology net wat aantrekkelijker voor (klein-)zakelijk gebruik. Zo wordt het voor het eerst mogelijk om een Active Directory Server te draaien, wat zaken zoals authenticatie en verificatie binnen het netwerk weer wat gestroomlijnder moet maken. Verder is het btrfs-bestandssysteem verbeterd, waardoor bestanden beter beveiligd worden, onder andere door automatisch zelfherstel en een directe SMB-serverkopie. Gebruik je Seagate IronWolf of IronWolf Pro-schijven, dan kun je ook gebruikmaken van IronWolf Health Managament, een hulpprogramma waarmee je de schijven naar verluidt nog beter kunt analyseren.

Met deze vernieuwingen zijn we er echter nog niet. Zo zien we bij DSM 6.1 voor het eerst Universal Search opduiken, waarmee je door alle bestanden op je nas kunt zoeken vanaf een centrale plaats. De kopieermogelijkheden via de usb-aansluitingen van de nas-apparaten van Synology zijn daarnaast verder verbeterd: deze functie heeft nu de naam USB Copy 2.0 gekregen.

Kijken we nog wat verder naar de zakelijke vernieuwingen, dan zien we dat er is voorzien in wat Synology Snapshot Replication noemt. Hiermee is het mogelijk om gecodeerde gedeelde mappen met gevoelige bedrijfsgegeven betrouwbaar te repliceren. Hyper Back-up is eveneens vernieuwd en kan er een High-Availability Cluster aangemaakt worden met ondersteuning voor S.M.A.R.T-tests. Let wel, het is nog altijd een cluster van een passieve en een actieve server. Allebei actief is voor zover wij hebben begrepen nog niet mogelijk.

Het migreren van een DSM-installatie duurde tot nu toe relatief lang. Met Virtual DSM Manager (overigens nog in bèta) heeft Synology hier naar eigen zeggen een oplossing voor gevonden. Hiermee is het dankzij de snapshottechnologie van het btrfs-bestandssysteem volgens Synology mogelijk om volledige machines binnen enkele seconden te klonen.

Heb je een nas-server uit de XS-lijn, dan kun je vanaf DSM 6.1 gebruikmaken van RAID F1, een op RAID 5-gebaseerde configuratie waarbij een van de schijven zwaarder belast wordt en dus eerder aan het eind van zijn levensduur zal zijn. Dit maakt het beter te voorspellen welke schijf wanneer uit zal vallen. Tot slot is er voorzien in een upgrade naar SMB 4.4 (sparse file support).

DSM 6.1 komt beschikbaar voor de volgende modellen:

17-series : FS3017, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS18017xs+, DS3617xs, RS217

: FS3017, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS18017xs+, DS3617xs, RS217 16-series : RS2416RP+, RS2416+, RS18016xs+, RS816, DS916+, DS416slim, DS416play, DS416j, DS416, NVR216, DS716+II, DS716+, DS216se, DS216play, DS216j, DS216+II, DS216+, DS216, DS116

: RS2416RP+, RS2416+, RS18016xs+, RS816, DS916+, DS416slim, DS416play, DS416j, DS416, NVR216, DS716+II, DS716+, DS216se, DS216play, DS216j, DS216+II, DS216+, DS216, DS116 15-series : RC18015xs+, DS3615xs, DS2415+, DS2015xs, DS1815+, DS1515+, DS1515, RS815RP+, RS815+, RS815, DS415play, DS415+, DS715, DS215j, DS215+, DS115j, DS115

: RC18015xs+, DS3615xs, DS2415+, DS2015xs, DS1815+, DS1515+, DS1515, RS815RP+, RS815+, RS815, DS415play, DS415+, DS715, DS215j, DS215+, DS115j, DS115 14-series : RS3614xs+, RS3614xs, RS3614RPxs, RS2414RP+, RS2414+, RS814RP+, RS814+, RS814, DS414slim, DS414j, DS414, RS214, DS214se, DS214play, DS214+, DS214, DS114

: RS3614xs+, RS3614xs, RS3614RPxs, RS2414RP+, RS2414+, RS814RP+, RS814+, RS814, DS414slim, DS414j, DS414, RS214, DS214se, DS214play, DS214+, DS214, DS114 13-series : DS2413+, RS3413xs+, RS10613xs+, DS1813+, DS1513+, DS413j, DS413, DS713+, DS213j, DS213air, DS213+, DS213

: DS2413+, RS3413xs+, RS10613xs+, DS1813+, DS1513+, DS413j, DS413, DS713+, DS213j, DS213air, DS213+, DS213 12-series : DS3612xs, RS3412xs, RS3412RPxs, RS2212RP+, RS2212+, DS1812+, DS1512+, RS812RP+, RS812+, RS812, DS412+, RS212, DS712+, DS212j, DS212+, DS212, DS112j, DS112+, DS112

: DS3612xs, RS3412xs, RS3412RPxs, RS2212RP+, RS2212+, DS1812+, DS1512+, RS812RP+, RS812+, RS812, DS412+, RS212, DS712+, DS212j, DS212+, DS212, DS112j, DS112+, DS112 11-series : DS3611xs, DS2411+, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211RP+, RS2211+, DS1511+, RS411, DS411slim, DS411j, DS411+II, DS411+, DS411, DS211j, DS211+, DS211, DS111

: DS3611xs, DS2411+, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211RP+, RS2211+, DS1511+, RS411, DS411slim, DS411j, DS411+II, DS411+, DS411, DS211j, DS211+, DS211, DS111 Overige: Virtual DSM, Docker DSM

We zijn op dit moment bezig met een artikel over DSM 6.1. Hou de site dus in de gaten als je wilt weten hoe de nieuwe versie van dit besturingssysteem ons is bevallen. Wil je er zelf zo snel mogelijk mee aan de slag, ga dan naar het Download Center op de site van Synology.