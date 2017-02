Clouddienstverlener Divider overgenomen door KPN

Business

KPN heeft de Nederlandse clouddienstverlener Divider overgenomen. Dat heeft de leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten vandaag bekendgemaakt. De overname past binnen de strategie van KPN om te groeien in ICT-dienstverlening en versterkt de positie van KPN op de zakelijke retailmarkt.

Divider levert aan retail en zakelijke dienstverleners met tussen 200 en 1000 medewerkers, bij voorkeur met meerdere vestigingen en/of flex-/thuiswerkers. Het bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van werkplekken, voip telefonie, (wireless) LAN netwerken en (internet) VPN-verbindingen, waarbij het naar eigen zeggen flexibiliteit en snelheid aan klanten biedt als het gaat om het op- en afschalen van diensten. Hierdoor kan het een veilig en redundant bedrijfsnetwerk met de hoogst mogelijke beschikbaarheid op elke mogelijke locatie in Nederland leveren.

Divider

Divider is in 2000 in Rotterdam tijdens het hoogtepunt van de internetbubble opgericht door Arno Staal. Staal begon kleinschalig met het leveren van accountancysoftware aan financiële dienstverleners. Nadat het bedrijf vrij snel naar de Leidsche Eschertoren verhuisde, is het sinds begin 2015 gevestigd aan het centraal station in Leiden. De clouddienstverlener heeft momenteel 32 medewerkers.

Het bedrijf heeft klanten als Total, supermarktketen Dirk, bouwmarkt Formido en de Achterhoekse thuiszorgorganisatie Sensire. Door de geavanceerde monitoring van Divider is vaak al te handelen voordat een storing gevolgen voor de klant heeft. Of het nu gaat om pinbetalingen, telefonie, verbindingen of complete werkplekken. Divider is naar eigen zeggen gespecialiseerd in oplossingen op maat.

De overname komt voor insiders niet als een verrassing. In 2014 sloot Divider al een contract met KPN. Samen verzorgden ze de routers en het netwerk voor uitzendbureaus Randstad, Yacht en Tempo-Team. Financiële details van de overname door KPN, die 23 februari is afgerond, zijn niet bekendgemaakt door de bedrijven.