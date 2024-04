Er gebeuren vreemde dingen in de cybersecuritymarkt. We zien verschillende overnames voorbijkomen die erop wijzen dat cybersecuritybedrijven in zwaar weer zijn gekomen. Organisaties bewegen vaker richting grotere platformen, het momentum voor securitypartijen tijdens COVID-19 begint af te nemen en financiering wordt lastiger.

De gevolgen zijn groot, althans voor sommige securityspelers. We zien namelijk overnames plaatsvinden voor een fractie van het bedrag, waarvoor deze bedrijven eerder werden gewaardeerd. Hoe komt dit? Zijn er externe factoren die een rol spelen?

Coen en Sander gaan samen met redacteur Erik in gesprek over wat er recent allemaal is gebeurd in de cybersecuritymarkt. Daarnaast zullen Coen en Sander alle marktontwikkelingen duiden en welke kant het volgens hen op zal bewegen. Dit en meer in deze aflevering van Techzine Talks.

