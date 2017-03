Google concentreert zich op een paar hardware producten

Business

Google is niet van plan om veel verschillende hardware producten te ontwikkelen. In plaats daarvan blijft het bedrijf zich enkel richten op kernproducten, waarmee het denkt een grote slag te kunnen maken. Dit meldde Google tijdens het Mobile World Congress in Barcelona afgelopen week.

Google’s hardwarebaas Rick Osterloh sprak tijdens de MWC-beurs met de krant Der Standard en vertelde dat het bedrijf zich wil focussen op een aantal productcategorieën. “We zullen niet honderden producten maken, maar ons enkel op een aantal kerngebieden richten,” aldus Osterloh. Daar horen onder meer smartphones en luidsprekers met stemassistent bij.

Het belangrijkst volgens Osterloh is die stemassistent. Google zet flink in op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en producten met assistent kunnen helpen daarbij. Het is dan ook de gedachte om producten op de markt te brengen, ter bevordering van die assistent dienen. In het kader daarvan bracht het bedrijf afgelopen jaar dan ook twee Pixel-smartphones en een luidspreker met assistent uit.

De uitspraken van Osterloh tijdens de MWC passen bij eerdere opmerkingen van CEO Sundar Pichai. Hij vertelde in januari toen de jaarcijfers gepresenteerd werden dat het bedrijf meer geld blijft investeren in de hardwareafdeling. Dat Google zich echt concentreert op kerngebieden bleek gisteren al. Toen vertelde Osterloh nog dat er voorlopig geen nieuwe Pixel-laptops uitkomen. Dat wil volgens hem niet zeggen dat er helemaal geen laptops meer komen van Google. In een los bericht op Twitter benadrukte hij namelijk nog dat er voorlopig gewoon geen zaken om aan te kondigen zijn.