Voorlopig geen Google Pixel-laptops meer

Hardware

Ondanks dat producten onder de Pixel-merknaam het erg goed doen, heeft Google besloten voorlopig geen nieuwe high-end Pixel Chromebooks uit te brengen. Tijdens het Mobile World Congress in Barcelona liet Google weten dat de tweede versie van de Pixel-laptop voorlopig de laatste is.

Dit meldt Techcrunch op basis van een presentatie van Google’s hardwarebaas Rick Osterloh. Google probeert volgens die site zijn Pixel-productlijn wat te stroomlijnen en daarom wil het enkel nog de Pixel-smartphones en tablets maken. Er komen in de toekomst wellicht wel andere soorten producten met de merknaam, maar het is onwaarschijnlijk dat er een laptop onder die naam komt.

“Wat de toekomst van Google-laptops betreft (of die nou Pixel genoemd worden of niet), moet ik benadrukken dat we op dit moment geen plannen hebben die we kunnen bespreken,” stelt Osterloh in een statement tegenover Techcrunch.

Niet dat er daarmee een einde komt aan het besturingssysteem Chrome OS van Google. Dat “is een belangrijk initiatief binnen het bedrijf,” vertelde Osterloh namelijk. “Google stapt niet weg van laptops. We zijn de nummer twee op de markt in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk, maar hebben gewoon geen plannen voor Google-laptops.”

Er zijn tot dusverre twee Pixel Chromebooks op de markt gebracht. Dat waren high-end laptops, waarvan de meest recente versie 1.299 dollar kostte. De bedoeling van Google was vooral om te laten zien dat Chrome OS de concurrentie aan moet kunnen met Apple en Microsoft en het zag de Pixel-laptop dan ook vooral als showcase.