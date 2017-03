Ford start een pilot-traject voor 3D-geprinte onderdelen

Business

Rijden er binnenkort auto’s van Ford rond met 3D-geprinte velgen? Binnenkort start de autofabrikant met een pilot, waarin zij onderdelen die op grote schaal geproduceerd kunnen worden met een 3D-printer gaat maken. Niet alleen hopen zij hiermee kosten te besparen, ook kunnen de auto’s zo specifieker worden aangepast aan de wensen van de consument.

In eerste instantie zal Ford de pilot beginnen met kleine volumes, hiervoor wordt de Infinite Build 3D-printer gebruikt van de fabrikant Stratasys. Deze printer is geschikt voor industrieel gebruik op grote schaal door een combinatie van robotarmen en speciale printkoppen, die normaal gesproken alleen voorkomen op kleinere printers voor consumenten. Deze printkoppen zorgen voor minder verspilling van grondstoffen, waardoor onderdelen gemiddeld de helft minder materialen bevatten. Hiermee wijkt de techniek van Stratasys af van die van andere industriële 3D-printers. Normaal gesproken wordt er namelijk gebruikgemaakt van lasertechnologie.

Deze nieuwe manier van produceren maakt het productieproces niet alleen een stuk goedkoper, ook kunnen eenvoudiger kleine details worden aangebracht op de verschillende onderdelen. Momenteel wordt er voor ieder onderdeel een speciale mal gemaakt, wat een duur en tijdrovend proces is. Met een 3D-printer kan een onderdeel op de computer ontworpen worden en vervolgens kan het productieproces direct starten. Ford hoopt hiermee sneller prototypes van nieuwe automodellen te kunnen ontwikkelen, zowel voor consumenten als voor de autosport.

Ford is tot dusver de eerste grote commerciële autofabrikant die 3D-printers gaat gebruiken in haar fabrieken. Het veel kleinere Amerikaanse bedrijf Local Motors presenteerde eerder al een volledig 3D-geprinte sportauto, de Strati, die volledig is aangepast naar de wensen van de koper. Zij maken gebruik van dezelfde productietechnieken als Ford nu gaat toepassen en opende afgelopen zomer nog een Europese fabriek in Berlijn.

Benieuwd hoe de 3D-printer van Stratasys in de praktijk werkt? In onderstaand filmpje geeft Ford een kleine demo vanuit hun afgelopen jaar gerenoveerde Research and Innovation Center in Dearborn, Michigan.