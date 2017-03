Amazon wil telefonie mogelijk maken met nieuwe Alexa-apparaten

Consumer

Amazon heeft een groot succes in handen met zijn Alexa-apparaten. Toekomstige apparaten moeten ook telefonie mogelijk maken. De nieuwe apparaten moeten het mogelijk maken voor gebruikers om gesprekken met elkaar te voeren en eventueel ook als intercom gaan dienen.

Dit meldt de website Recode op basis van anonieme bronnen. De site weet niet zeker of het om één of meerdere apparaten gaat, maar stelt dat de digitale assistent Alexa snel mogelijkheden voor telefonie moet ondersteunen. Dat vooral omdat de Echo en Echo Dot, beide voorzien van Alexa, erg populair zijn, maar niet dagelijks gebruikt worden.

Op dit moment voert Amazon proeven uit met de telefoniemogelijkheid, in de hoop dat consumenten de apparaten elke dag gaan gebruiken. Uit onderzoek van Amazon is recent nog gebleken dat de Echo-apparaten wel populair zijn, maar eigenlijk alleen om bijvoorbeeld muziek mee af te spelen, of te kijken wat het weer wordt. De vele andere mogelijkheden – naar verluidt zo’n 10.000 – worden niet of nauwelijks gebruikt.

Afgezien van een telefonie-mogelijkheid, zou Amazon ook werken aan een intercomfunctie. Het zou dan gaan om een Alexa-apparaat met camerafuncties. Met deze twee belangrijke nieuwe toevoegingen, hoopt Amazon volgens Recode zijn Alexa-apparaten populairder te maken bij het publiek.

Precieze details over de werking van de telefonie-functie zijn er helaas nog. Zo is niet duidelijk of gebruikers hun eigen telefoonnummer en contacten met Alexa moeten delen of dat er een nieuw nummer aangemaakt wordt voor Alexa.

Amazon werkt voortdurend aan nieuwe mogelijkheden voor Alexa. Recent werd nog bekend dat Amazon werkt aan verregaande stemherkenningsmogelijkheden. Alexa zou meerdere stemmen uit elkaar kunnen houden in de toekomst.