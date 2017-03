Google verbetert zakelijke functionaliteit Drive

Business

Tijdens het Cloud Next evenement kondigde Google onlangs een aantal vernieuwingen aan in hun Drive dienst die met name zakelijk gebruikers zou moeten aanspeken. Ook voor de gewone consument zijn de aanpassingen mogelijk interessant.



Bovenaan de lijst pronkt “Team Drives“, waarmee een gedeelde cloud-map aangemaakt kan worden waar werknemers snel en eenvoudig hun bestanden in kwijt kunnen. Dit kan nu al, maar de manier waarop rechten en eigenaarschap wordt geregeld, is erg onoverzichtelijk en warrig. Wanneer iemand het bedrijf verlaat, is de kans ook groot dat hun bijbehorende bestanden verdwijnen. Deze nieuwe Team Drive functionaliteit zorgt ervoor dat iedereen die toegang heeft tot de bedrijfsmap, ook gelijk mede-eigenaar wordt.

Voor niet-zakelijk gebruikers is er een nieuwe functie genaamd “Drive File Stream”. Hiermee zou het sneller en eenvoudiger moeten worden om de Google Drive software op een PC of Mac te installeren. Drive File Stream zorgt er namelijk voor dat niet alle bestanden gelijk worden binnengehaald na installatie, maar probeert zo intelligent mogelijk te gokken welke bestanden initieel nodig zijn en maakt de rest pas op aanvraag beschikbaar. Het achterliggende concept is vergelijkbaar met Smart Sync van Dropbox. Op dit moment is deze functie echter alleen nog maar toegankelijk voor wie in Google’s “early adopter program” zit.

Een andere vernieuwing, heet “Quick Access” en was tot voorkort alleen beschikbaar voor Android toestellen. Quick Access probeert op zoekopdrachten te anticiperen en toont eerst Google’s vermoedens op het hoofdscherm, voordat de daadwerkelijke zoekopdracht wordt uitgevoerd.