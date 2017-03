Amazon-assistent Alexa nu ook beschikbaar buiten Echo-apparaten

Networking

Amazon lanceerde zijn digitale assistent Alexa in eerste instantie enkel voor zijn Echo-apparaten. Maar met de groeiende functionaliteit kwam er een belangrijke vraag op: wanneer zou de assistent breder beschikbaar worden gemaakt? Dat moment lijkt hier te zijn; Huawei introduceert namelijk zijn eigen Alexa-app voor de Mate 9.

Toen de Huawei Mate 9 (recensie) werd onthuld, was er meteen de belofte dat Amazon Alexa de mogelijkheden van het apparaat zou komen verrijken. Maar de integratie daarvan liet op zich wachten, tot nu dus. Huawei heeft namelijk via ZDNet laten weten dat de app eindelijk af is en in de Verenigde Staten te downloaden.

Gebruikers kunnen daarvoor naar de Google Play Store surfen, waar de Alexa Huawei app per direct beschikbaar is. Om hem te gebruiken zal niet alleen de Huawei-app geïnstalleerd moeten worden, maar ook de Alexa-app van Amazon zelf. Daarna kunnen gebruikers de ervaring volledig benutten.

Alexa is een stemassistent, in dit geval zonder altijd-aan modus. Dat wil dus zeggen dat de gebruiker altijd eerst de app moet lanceren, alvorens deze gebruikt kan worden. Alexa heeft juist bij de Echo-apparaten een altijd-aan modus, waarbij de gebruiker enkel de naam van de assistent hoeft te noemen om hem te gebruiken.

Met de lancering maakt Alexa gebruik van veel, maar niet alle, mogelijkheden van Alexa. Zo is het mogelijk om smart home toepassingen te gebruiken, zoals verlichting, verwarming en sloten. Ook kunnen er spelletjes gespeeld worden met Alexa, boodschappenlijsten opgesteld en kan Alexa de gebruiker informeren over nieuwsberichten.

Opmerkelijk is dat Alexa een aantal andere voor smartphones vrij handige functies niet kan gebruiken, zoals het zetten van een timer, een wekker, muziek, of film. De bedoeling is volgens Huawei om die snel uit te rollen, maar voorlopig moeten gebruikers het doen met wat als “meer dan 10.000 vaardigheden” wordt omschreven. Alexa is eerst gelanceerd in de Verenigde Staten en later uitgerold naar de rest van de wereld.