Review: Huawei Mate 9

Huawei introduceerde op 3 november de Huawei Mate 9, een nieuwe high-end smartphone met een extra groot scherm van 5,9 inch. Wat ons betreft een toestel voor een specifieke doelgroep, want niet iedereen zit op zo’n grote smartphone te wachten. Wij zijn eens uitgebreid aan de slag gegaan met de Mate 9.

Iedereen die een nieuwe smartphone koopt maakt bepaalde afwegingen. Voor sommige mensen is dat als eerste het merk of het prijskaartje van het toestel, maar voor andere gebruikers is dat het formaat. In deze review spreken we dus vooral de mensen aan die een groot toestel willen. Het is Huawei echter wel gelukt om het toestel relatief gezien beperkt te houden qua afmetingen.

Om een beeld te geven hoe groot dit toestel nu precies is, hebben we er enkele andere toestellen bij gepakt die we hier hebben liggen. Een rechtstreekse vergelijking qua formaat leert ons dat zowel de Samsung Galaxy Note 4 en de Apple iPhone 7 Plus beide even groot zijn als de Huawei Mate 9. De schermdiagonaal van die toestellen is echter kleiner: 5,7 inch voor de Samsung en 5,5 inch voor de Apple. Huawei is er dus in geslaagd om de bezel (rand rond het scherm) extreem dun te houden, waardoor de behuizing niet veel breder is. Op dat punt valt met name de Apple door de mand.

Om maar meteen even in te haken op de voordelen van zo’n groot scherm voor zakelijke gebruikers. Het is in staat om veel meer weer te geven, bijvoorbeeld als je een e-mail wil lezen. Er past meer tekst op het scherm, iets wat ook handig is als je regelmatig werkt met Word- of Excel-documenten. Het virtuele toetsenbord krijgt daarnaast ook veel meer ruimte dan bij kleinere toestellen. Tik je nu vaak naast een letter, dan zal dat op een groter scherm minder vaak gebeuren.

Nadelen zijn er natuurlijk ook bij zo’n groot scherm. Als je het apparaat al in je broekzak krijgt, dan zou het ons verbazen als dat echt prettig aanvoelt. Bedienen met een hand is ook een uitdaging en je hebt een behoorlijk apparaat tegen je oor als je ermee telefoneert.

De Huawei Mate 9 heeft een adviesprijs van 699 euro en van die prijs wordt momenteel nog niet echt afgeweken.