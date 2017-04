Yahoo en AOL gaan verder onder naam Oath

Business

Nu Verizon de overname van Yahoo definitief doorzet, heeft het besloten een nieuwe naam bekend te maken voor het nieuwe contentbedrijf. De combinatie van AOL en Yahoo heeft geleid tot de nieuwe naam Oath. De merknaam is enigszins opmerkelijk natuurlijk, aangezien er dan een compleet nieuw merk opgezet moet worden waar mensen zich nog niet van bewust zijn.

Vandaag werd de nieuwe naam onthuld door AOL CEO Tim Armstrong. Hij schreef op Twitter het volgende: “Miljard+ Consumenten, 20+ Merken, Niet te stoppen Team. #TakeTheOath. Zomer 2017.” Bij de post werd meteen het logo onthuld voor het nieuwe bedrijf, met daaronder de noemer “A Verizon Company”.

Meer dan een bevestiging van het bestaan van het bedrijf plaatste Armstrong niet op het internet. AOL reageerde wel nog tegenover Business Insider op de onthulling. “Reken er maar op dat we in de zomer van 2017 een van de meest verstorende merken lanceren in de digitale wereld,” stelde een woordvoerder.

De plannen van Verizon om Yahoo over te nemen werden juli vorig jaar voor het eerst onthuld. De overgebleven elementen van Yahoo, het aandelenportfolio in Alibaba en Yahoo Japan, gaan ook verder onder een nieuwe naam, Altaba. In januari maakte CEO Marissa Mayer bekend niet bij Altaba te blijven, in de nabije toekomst zal ze waarschijnlijk volledig opstappen.