Yahoo verder onder de naam Altaba zonder CEO Mayer

Business

De overname van de internetactiviteiten van Yahoo door Verizon is bijna afgerond en inmiddels is ook duidelijk wat er met het overgebleven stukje van Yahoo gaat gebeuren. Dat gaat namelijk verder onder de naam Altaba als investeringsmaatschappij en de helft van het bestuur verdwijnt inclusief CEO Marissa Mayer.

Yahoo bestaat op dit moment nog uit de internetactiviteiten van het bedrijf, maar daarnaast bezit Yahoo ook 15 procent van de aandelen in Alibaba en 35 procent van de aandelen in Yahoo Japan. Alleen de aandelen in Alibaba zijn al zo’n 35 miljard dollar waard. Aangezien Yahoo met Verizon is overeengekomen dat laatst genoemde de internetactiviteiten zal overnemen voor 4,8 miljard dollar, bestond de grootste waarde van Yahoo al uit aandelen van derden.

Bij de naam Yahoo denkt iedereen echter direct aan de internetactiviteiten en daarom zal het overgebleven bedrijf zijn naam gaan veranderen in Altaba en dit bedrijf zal gaan opereren als investeringsfonds. Of het bedrijf straks gaat investeren in veel meer bedrijven is nog niet duidelijk, wel is duidelijk dat vijf van de tien bestuursleden opstappen, waaronder de CEO, Marissa Mayer.

De naam Altaba is overigens afgeleid van “Alternative Alibaba”. De overname van de internetdiensten van Yahoo door Verizon zal hoogstwaarschijnlijk in maart worden afgerond. Dan zal ook duidelijk worden of Verizon inderdaad 4,8 miljard dollar gaat betalen, of dat het nog wat van de prijs af heeft weten te schaven vanwege de recente aan het licht gekomen hacks op Yahoo. Dan zal ook de naamswijziging worden ingezet van Yahoo naar Altaba.