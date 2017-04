‘Amazon doet verkennend onderzoek naar zelfrijdende voertuigen’

Business

De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal weet te melden dat ook Amazon onderzoek doet naar zelfrijdende voertuigen. Het bedrijf zou vorig jaar een klein team hebben opgezet dat onderzoek doet naar hoe zelfrijdende voertuigen Amazon kunnen helpen in de toekomst. Amazon zou vooral interesse hebben in zelfrijdende vrachtwagens die pakketten kunnen vervoeren.

Dat Amazon onderzoek doet naar zelfrijdende voertuigen lijkt een logische ontwikkeling te zijn, vrijwel alle grote IT-giganten zijn hiermee bezig. Amazon zou een team van ongeveer twaalf personen hebben opgetuigd om zich in deze technologie te verdiepen. Met zo’n klein team lijkt het echter te gaan om een echt onderzoeksteam dat mogelijkheden onderzoekt, maar niet zozeer eigen technologie ontwikkeld.

Amazon is wereldwijd in veel landen actief en gebruikt al eigen vrachtwagens en vliegtuigen om pakketten te vervoeren. Voor Amazon zouden zelfrijdende vrachtwagens een uitkomst kunnen zijn als deze tussen distributiepunten gaan rijden. Wellicht zouden ze in de toekomst kunnen worden ingezet voor het bezorgen van pakketten. Als Amazon hierop overgaat zal het waarschijnlijk technologie gaan inkopen bij een derde partij, bijvoorbeeld een autofabrikant dat zelfrijdende voertuigen verkoopt. Bedrijven die echt zelfrijdende auto’s ontwikkelen hebben vaak duizenden mensen in dienst om deze technologie te ontwikkelen, met twaalf mensen kan Amazon het verschil dus niet maken.

Amazon zou er wel voor kunnen kiezen om een ander bedrijf over te nemen dat al verder is met het ontwikkelen van zelfrijdende voertuigen, of het daar ook behoefte aan heeft is niet duidelijk. Vorig jaar heeft Amazon wel zelf vliegtuigen geleased en distributiepunten geopend bij vliegvelden om zelf de distributie door de lucht te kunnen doen, zonder afhankelijk te zijn van de grote postmaatschappijen.