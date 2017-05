HP introduceert Instant Ink-abonnementen voor consumenten en zzp’ers

Hardware

Een abonnement hebben op iets om er daarna geen omkijken meer naar te hebben is tegenwoordig doodnormaal. Denk aan abonnementen op Netflix of Spotify bijvoorbeeld. HP wil nu eenzelfde soort abonnement mogelijk maken voor inkt voor haar printers. Voor een vast maandbedrag zorgt de printer er zelf voor dat hij nooit zonder inkt zit.

In meer zakelijke omgevingen is het automatisch bestellen van nieuwe cartridges voor printers al lang gemeengoed, nu komt dat dus ook naar wat minder intensieve gebruikers. Uiteraard vallen consumenten hieronder, maar ook als je een klein bedrijfje hebt en niet de middelen hebt of wilt reserveren om zakelijke printcontracten af te sluiten, kan Instant Ink interessant zijn volgens HP.

In de basis werkt Instant Ink eenvoudig. Je meldt je aan voor de dienst en ontvangt vervolgens een cartridge die geschikt is voor de machine die je hebt staan. Vanaf dat moment houdt de printer bij hoeveel pagina’s er afgedrukt worden. Op het moment dat het inktniveau in de cartridge onder een bepaald niveau zakt, bestelt de printer automatisch een nieuwe. In het pakketje dat je dan ontvangt zit overigens ook meteen een retourenvelop, waar je de oude cartridge in terug kunt sturen. Hij kan dan gerecycled worden.

Er zijn vooralsnog drie abonnementen die afgenomen kunnen worden, gebaseerd op het verwachte printvolume:

Print Soms: € 2,99 voor 50 pagina’s per maand

Print Regelmatig: € 4,99 voor 100 pagina’s per maand

Print Vaak: € 9,99 voor 300 pagina’s per maand

Verwacht je dat je in een bepaalde maand meer af gaat drukken dan het abonnement dat je hebt afgesloten, dan kun je voor 1 euro respectievelijk 15, 20 of 25 extra printjes kopen.

HP Instant Ink is niet beschikbaar op alle inkjetmodellen die HP voert, alleen op de modellen die passen bij de doelgroep die HP voor ogen heeft. Hieronder zie je welke dit zijn.

HP DeskJet 3630, 3720, 3730

HP ENVY 4500, 4520, 5530, 5540, 5640, 7640

HP OfficeJet 3830, 4630, 4650, 5740, 6950

HP OfficeJet Pro 6830, 6960, 6970, 8210, 8610, 8620, 8710, 8720, 8730, 8740

Hans Jose, Instant Ink Country Manager Benelux bij HP Inc. zegt het volgende over de nieuwe dienst:

“Consumenten willen tijd besparen, geld besparen en hun leven makkelijker maken met behulp van slimme technologieën en dat is mogelijk met behulp van HP Instant Ink.” “Instant Ink zorgt daarnaast voor enorme besparingen op inkt en neemt zorgen weg bij de consumenten. We brengen drukke huishoudens, scholieren, studenten en zzp’ers de mogelijkheid om nog meer te focussen op wat voor hen belangrijk is. Het zorgeloos genieten van hun herinneringen op print, het uitprinten van opdrachten en projecten voor school en studie, en het met succes inzetten van printing bij het uitoefenen van het werk.”

Voor meer informatie over HP Instant Ink, kun je terecht op de website van HP.