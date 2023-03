HP heeft een reeks van zakelijke laptops en oplossingen op de markt gebracht die speciaal zijn ontworpen voor het hybride werken. Onder meer zijn er nieuwe laptops in de HP EliteBook-, ProBook- en Zbook-series uitgebracht en komen er nieuwe remote-oplossingen beschikbaar.

HP wil met de nu uitgebrachte laptopmodellen bedrijven vooral helpen bij het bewerkstelligen van meer flexibiliteit voor hun werknemers. Zeker nu zij, in de ogen van HP, nog steeds bezig zijn met het uitvinden van welke werkstrategie na de pandemie de meest effectieve en gunstige is. Of dit hun een ‘harde terugkeer’ naar kantoor is of dat het hybride werken wordt omarmd.

De nu gepresenteerde zakelijke laptops omvatten onder meer de HP EliteBook 800 and 805 G10 series. Deze laptops draaien op een 13de generatie Intel Core- of, naar keuze, de laatste AMD Ryzen-processors met tot 64 GB aan LPDDRM5 intern geheugen. Ook zijn deze laptops van de beste zakelijke security- en beheerfunctionaliteit voorzien.

De nu aangekondigde HP EliteBook 600 and 605 G10 series laptops zijn meer ‘kostenbesparende’ alternatieven. Ook deze laptops zijn op 13de generatie Intel Core- of AMD Ryzen-processors gebaseerd en verschillen van elkaar onder meer in aantal beschikbare poorten.

De 600 series hebben twee USB-A-poorten, een Thunderbolt 4-poort met USB4 Type C, en een multifunctionele USB Type C-poort. De 605 series hebben drie USB-A-poorten en een enkele multifunctionele USB Type C-poort.

Andere ProBook en ZBook laptop-series

Andere geïntroduceerde zakelijke laptopseries zijn de HP ProBook 400 en 405 G10-series. Deze types zijn volgens de producent vooral geschikt voor kleinere bedrijven die toch intensief diverse collaboration tools, meerlaagse security en een duurzaam en makkelijk te onderhouden chassis willen gebruiken.

Ook introduceert HP met zijn ZBook Firefly G10 , Zbook Fury G10 en ZBook Power G10 een nieuwe reeks van mobiele werkstations. Ook hier vormen de laatste generatie Intel Core-, bijvoorbeeld ook een i9- of een Intel HX-processor, en AMD Ryzen-processors de basis. Voor grafische doeleinden beschikken deze speciale laptops over onder meer over de Nvidia RTX workstation GPU’s, de Nvidia RTX 5000 GPU of geïntegreerde AMD Raedon graphics met de Ryzen-processors.

Nieuwe beheeroplossingen op afstand

Andere nu aangekondigde oplossingen die vooral het hybride werken moet vergemakkelijken, zijn onder meer oplossingen voor collaboration, het verbeteren van de productiviteit en het op afstand kunnen uitvoeren van beheertaken.

Hiervoor is onder meer de nieuwe HP Anyware Remote System Controller gepresenteerd. Deze tool helpt vooral met het ondersteunen van de laatste Z by HP desktop workstations van de techgigant. Deze controller stelt IT-beheerders in staat de workstations overall en altijd in de gaten te kunnen houden en te beheren. Vooral door de out-of-band beheermogelijkheden.

Het ook geïntroduceerde HP Wolf Connect is een IT-beheeroplossing voor connectiviteit. Deze tool moet laptops en pc’s op afstand een zeer krachtige en veilige verbindingen bieden. Hierdoor zijn IT-beheerders bijvoorbeeld in staat laptops en pc’s te beheren wanneer ze zijn uitgeschakeld. De ingebouwde Trace-functionaliteit zorgt ervoor dat deze laptops en pc’s ook op afstand kunnen worden gewist, ook als ze uitstaan of geen internetverbinding hebben.

De connectiviteit wordt geleverd via mobiele netwerken, waardoor de tool zeer geschikt is voor bedrijven met grote aantallen ‘gedistribueerde’ medewerkers.

Nieuwe HP Poly-toepassingen

Verder introduceerde HP onlangs ook een aantal oplossingen in zijn HP Poly-segment, zoals het overgenomen Poly nu heet. Onder meer werd de Poly Video OS 4.0 software gepresenteerd. Deze software zorgt voor een door AI aangestuurde multi-camera-modus die tijdens videovergaderingen meerdere sprekers in beeld houdt. De software is bij uitstek geschikt voor de Poly Studio X-series van video bars en het poly G7500 modulaire videoconferencingsysteem.

Ook zijn nieuwe draadloze Poly oorknopjes geïntroduceerd, de Poly Voyager Free 60-serie.

