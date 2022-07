HP heeft onlangs HP Anyware geïntroduceerd voor veiliger werken op afstand. De oplossing is gebaseerd op de technologie van het vorig jaar overgenomen Teradici en moet uiteindelijk de bestaande oplossing HP zCentral Remote Boost gaan vervangen.

Met de introductie van HP Anyware wil de techgigant het bedrijven makkelijker maken veilige digitale werkomgevingen te creëren voor hun medewerkers.

De oplossing is gebaseerd op de technologie van het vorig jaar door HP overgenomen Teradici. Dit bedrijf biedt een virtuele desktopomgeving met behulp van Cloud Access Software (CAS). Dit stelt bedrijven in staat om pc’s op afstand te hosten in hun eigen on-premises omgeving en de cloud.

PCoIP-technologie

Teradici gebruikt hiervoor eigen PC-over-IP (PCoIP)-protocol. Dit protocol streamt de inhoud van een pc-scherm, zodat er geen data van pc’s op afstand over het netwerk gaat. Gebruikers zien eigenlijk daardoor alleen bitmaps. Op deze manier wordt data veel veiliger tussen de host pc en de remote desktop uitgewisseld.

De tool ondersteunt host-omgevingen op basis van Windows, Linux en macOS en is geschikt voor iedere workstation-, edge-, datacenter- of cloudomgeving. Het ondersteunt ook verschillende netwerkinfrastructuren zonder VPN-functionaliteit, zoals LAN, WAN, LTE en 5G. Op de client-side worden alle devices van pc’s en laptop tot aan thin clients en tablets ondersteund, inclusief Windows, macOS, Chrome OS, Android of iOS.

Nieuwe functionaliteit

HP Anyware is de volgende release van de CAS-oplossing van Teradici. Belangrijke nieuwe functionaliteit is onder meer ondersteuning van op Arm gebaseerde M1-processors, inclusief end-to-end ondersteuning voor PCoIP agents en clients voor Mac-computers. PCoIp Ultra, een upgrade van de technologie, komt later dit jaar als technische preview beschikbaar.

Daarnaast is de tool geoptimaliseerd voor Windows 11. HP Anyware werkt daarom met hosts en endpoints die op deze versie van Windows draaien. Ook zijn nieuwe updates uitgebracht voor de Android Client for Chrome. Verder maakt URI-ondersteuning het mogelijk om HP Anyware direct vanuit een browser te starten.

Toekomst HP Anyware

In gesprek met The Register geeft HP aan dat HP Anyware in de nabije toekomst de bestaande HP-oplossing voor remote work, HP zCentral Remote Boost, gaat vervangen. Halverwege 2023 zal HP Anyware gelijkwaardige functionaliteit hebben, waarna HP zCentral Remote Boost wordt stopgezet. De oplossing krijgt nog wel security en andere fixes, maar uiteindelijk moeten gebruikers toch naar de nieuwe oplossing migreren.

Ook geeft HP aan dat HP Anyware standaard met iedere HP desktop of laptop zal worden meegeleverd. Voor bedrijven die de dienst liever vanuit een hybride of public cloudomgeving willen aanbieden, zijn afspraken gemaakt met alle grote public cloudaanbieders. Mogelijk wordt de dienst ook met andere HP-diensten gebundeld. Denk daarbij onder meer aan security- en endpoint management-diensten.

Tip: HP neemt HPC softwaremaker Teradici over