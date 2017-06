Microsoft, Intel en Nvidia investeren miljoenen in Elemental AI

Business

Microsoft, Intel en Nvidia steken flink wat geld in het bedrijf Elemental AI. De startup haalde in een investeringsronde in totaal 102 miljoen dollar op. De bedoeling is om dat geld te steken in een team, product, geografische uitbreiding en een reeks overnames.

Elemental AI is acht maanden geleden opgericht in Montreal, Canada, door drie mensen: Yoshua Bengio – een pionier op het gebied van machine learning – en ondernemers Jean-François Gagné en Nicolas Chapados. De gedachte is om het geld van deze investeringsronde te steken in het aantrekken van 250 medewerkers uit de Canadese high-tech sector. Daarnaast moeten er een aantal grootschalige KI-projecten gestart worden en wil men kantoren openen in Japan, Korea en Singapore.

Elemental AI stelt dat het in samenwerking met het Montreal Institute of Learning Algorithms een “uniek, niet uit te buiten model van academische samenwerking” heeft ontwikkeld. Het werkt als consultancy bureau en stelt organisaties die slechts over beperkte ervaring met kunstmatige intelligentie beschikken ertoe in staat snel KI-toepassingen uit te rollen in hun bedrijf, zonder daar eerst een speciale interne divisie voor op te moeten richten.

Het bedrijf voorziet grote problemen voor overheden, bedrijven en consumenten, als er niet snel KI-toepassingen geïntegreerd worden in het leven. “De meest serieuze problemen waar de wereldwijde industrie en regeringen tegenwoordig voor staan, hebben te maken met teveel complexe en veranderlijke data,” begon managing partner Matt Ocko in een statement. Hij denkt dat die data zelfs niet door grote aantallen menselijke experts verwerkt kunnen worden. “Deze groepen hebben intelligente systemen nodig die met ze kunnen werken”.

Naast Microsoft, Intel en Nvidia staken ook de Development Bank of Canada, Fidelity Investments Canada, Hanwha Ivnestment, de National Bank of Canada, Real Ventures en een aantal andere onbenoemde wereldwijde investeringsmaatschappijen miljoenen in Elemental AI. Overigens vond er vorig jaar ook al een investeringsronde plaats. Toen staken Microsoft, Tencent en Hanwha ook al geld in het bedrijf.