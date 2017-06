Apple huurt TV-bazen Sony in voor maken eigen videocontent

Consumer

Apple neemt het produceren van eigen videocontent uiterst serieus. En dus heeft het bedrijf afgelopen vrijdag twee studiohoofden binnen Sony Pictures Television ingehuurd. Zij moeten zorg dragen voor veel content voor de dienst Apple Music.

Dit meldt persbureau Reuters. Het gaat om Jamie Erlicht en Zack van Amburg, die achter de schermen meewerkten aan hitseries als Breaking Bad en The Crown. “Jamie en Zack zijn twee van de meest getalenteerde TV-bazen wereldwijd en zijn cruciaal geweest bij het vormen van deze gouden eeuw van televisie,” vertelde Eddy Cue, SVP van Internet Software en Services bij Apple. “Er zit meer aan te komen”, voegde hij toe.

Het inhuren van de twee studiobazen laat zien hoe serieus Apple zijn plannen om videocontent te produceren neemt. De precieze strategie die Apple hanteert is niet bekend, al zal het bedrijf vermoedelijk snel grote hoeveelheden series en mogelijk zelfs films willen maken. Het heeft te maken met een erg competitief speelveld, waarbij bedrijven als Netflix en Amazon miljarden investeren in het produceren van series en films om kijkers aan hun videodiensten te binden. Ook Facebook werkt hieraan en zelfs bedrijven als Vox en BuzzFeed willen dat.

De eerste serie die Apple zelf maakte is Planet of the Apps. Het gaat om een realityserie waarin ontwikkelaars trijden om investeringen in hun apps. De realityserie is alleen beschikbaar voor abonnees van Apple Music en – zoals Cue al zegt – slechts het begin. De kans lijkt groot dat Apple snel eigen dramaseries gaat lanceren.

Rich Greenfield, analist van BTIG, vertelde aan Reuters dat het wat hem betreft alleen maar logisch is dat Apple bereid is miljoenen te steken in de productie van content. “Deze bedrijven hoeven geen geld te verdienen met video, omdat ze dat op andere manieren kunnen verdienen. En ze krijgen er veel data over hun kijkers voor terug,” aldus Greenfield. Ook is het natuurlijk vanuit een kostenperspectief beter om zelf content te produceren dan beperkte licenties te kopen bij andere bedrijven. Nieuwsgierig geworden? Bekijk hieronder een trailer voor Planet of the Apps.