Apple werkt aan eigen datacenterchips. Onder de codenaam Project ACDC (“Apple Chips in Datacenter”) maakt het bedrijf dezelfde keuze als hyperscalers Amazon, Google en Microsoft.

Volgens The Wall Street Journal zijn investeerders niet al te blij met de trage AI-aanpak van Apple. Nu er eindelijk wat vaart achter de AI-plannen van Apple komt, zullen ze wat meer gerustgesteld zijn. Eerder leken die plannen beperkt tot een implementatie op iPhones, iPads en Mac’s, waarbij Google zelfs als softwareleverancier kan optreden. Niets is minder waar.

Project ACDC

Project ACDC is al jaren bezig. Apple werkt samen met haar chipleverancier TSMC om de chip te realiseren, meldt WSJ. Het is onbekend of Apple de chip ooit echt aankondigt, aangezien het de hardware enkel voor de eigen datacenters wil inzetten. Sterker nog: het is niet eens zeker of er wel genoeg progressie is geboekt om de processor al op termijn te creëren.

Mocht de chip het levenslicht zien, dan begeeft Apple zich op bekend terrein voor andere grote techpartijen. Google ontwerpt al geruime tijd TPU’s (Tensor Processing Units) voor AI-workloads, terwijl Amazon Arm-chips inzet voor algemenere doeleinden op AWS. Over de architectuur en capaciteiten van deze processoren is veel bekend, dus schimmigheid van Apple zou enigszins ongewoon zijn. Hoe dan ook is ook Microsoft bezig met een eigen chipontwerp, dat het door Intel zal laten maken. Bij die partij is zelfs niet bekend waar het voor gebruikt zal worden: datacenters of bijvoorbeeld Surface-laptops.

Apple wil AI offloaden

Het feit dat Project ACDC al langer bezig is, moet niemand verbazen. Apple heeft bijvoorbeeld al jaren ervaring met AI-acceleratie. Toen het bedrijf de iPhone X in 2017 lanceerde, werd deze aangedreven door de A11 Bionic. Deze System-on-a-Chip bevatte al een Neural Engine, dat verschillende AI-taken optimaal en efficiënt afrondde. Daarbij ging het niet om chatbots of AI-afbeeldingen, maar bijvoorbeeld stemherkenning, video-analyse en beeldbewerking.

Het offloaden van forsere AI-taken naar de cloud lijkt voorlopig nodig. Hoewel de eerste “AI-pc’s” dit jaar verschijnen, zijn hun AI-prestaties niet verbluffend. Verwacht geen ChatGPT met GPT-4-Turbo op lokale apparaten, ook geen iPhones. Dat betekent dat hardwaremerken als Apple moeten investeren in cloud resources om AI-workloads van gebruikers te benutten. Samsung doet dat al voor de meest recente Galaxy-telefoons (S23- en S24-serie) en dat is voorlopig gratis. Echter zijn de kosten voor Samsung vermoedelijk astronomisch, waardoor de AI-diensten tegen 2025 mogelijk tegen betaling zijn.

Kortom, Apple heeft genoeg reden om zelf chips te bouwen. Nvidia kan niet aan de hoge vraag naar AI-hardware voldoen en zeker niet op korte termijn. Leverancier TSMC kan tevens als een bottleneck gelden, zowel voor Nvidia als Apple. Het verschil is dat Apple al meerdere keren voorrang heeft gekregen omdat het zeer lucratieve overeenkomsten met de Taiwanese chipmaker tekent. Zo is de iPhone 15-serie momenteel de enige consumentenhardware die de nieuwste generatie “N3” (3-nanometer)-chipprocedé inzet.

