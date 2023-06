Apple probeert ontwikkelaars alvast enthousiast te maken voor de Vision Pro. Daarom brengt het bedrijf vandaag een SDK uit, zodat ontwikkelaaars eigen apps kunnen bouwen voor de Vision Pro.

De mixed-reality headset van Apple werd tijdens WWDC 2023 officieel onthuld. Eindelijk, want bergen speculaties gingen aan de aankondiging vooraf.

Nu is het nog wachten tot de Vision Pro ook voor verkoop beschikbaar wordt. Dat staat gepland in het voorjaar van 2024. Geïnteresseerden mogen diep in de buidel taste, want het kost je 3.499 dollar om een technologische bril van Apple in huis te hebben.

Ontwikkelaars enthousiasmeren

Apple begint in de tussentijd al met een charmeoffensief gericht op ontwikkelaars. Het lanceert namelijk een set van ontwikkelingstools om applicaties te creëren voor visionOS, het besturingssysteem waarop de headset zal draaien.

“Door gebruik te maken van de ruimte rondom de gebruiker, ontsluit spatial computing nieuwe mogelijkheden voor onze ontwikkelaars en geeft het hen ruimte om nieuwe manieren te bedenken om hun gebruikers te helpen verbinding te maken, productief te zijn en te genieten van nieuwe soorten entertainment”, aldus Susan Prescott, vice-president van globale ontwikkelaarsrelaties bij Apple.

Ontwikkelaars kunnen hun creativiteit loslaten in de vertrouwde omgeving die ze gebruiken bij andere Apple-platformen, waaronder Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit en TestFlight. In Xcode zal bovendien de nieuwe tool Reality Pro Composer lanceren, zodat ontwikkelaars hun 3D-modellen, -animaties, -beelden en -geluiden in voorvertoning kunnen bekijken.

Zonder werkelijke Vision Pro-headset blijft het natuurlijk moeilijk om de apps goed te kunnen testen. Apple probeert dat op te lossen door middel van een simulator die moet tonen hoe de app tot leven komt in de mixed-reality headset. Vanaf juli kunnen ontwikkelaars een aanvraag indienen voor een ontwikkelaarskit, waarmee ze rechtstreeks toegang zullen krijgen tot de Vision Pro. Verder opent het twee labs in Europa (München en Londen), waar de mixed-reality headsets klaar zullen liggen voor testen.