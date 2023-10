Apple heeft de nodige software in handen om een eigen zoekmachine op termijn op de markt te brengen. Er zijn geen concrete plannen om de software uit te brengen, maar de antitrustzaak in Amerika tegen Google Search zou dat snel kunnen veranderen.

De iPhone, iPad en iMac laten alle Apple-gebruikers zoekopdrachten uitvoeren via de zoekmachine van Google. Het lijkt een logische keuze van Apple om alles over te zetten op een eigen alternatief, of is het toch niet zo logisch als het lijkt?

Haalbaarheid

De zoekmachine van Apple kan dienen als vervanging van Google Search op Apple-producten. De techgigant kan de software probleemloos op de iPhone installeren, aangezien dit toestel draait op het iOS-besturingssysteem. Android-smarthpones daarentegen zitten volgens Microsoft automatisch verbonden aan Google Search om een geldige licentie van Android te krijgen. De Windows-bouwer getuigde dit in de Amerikaanse antitrustzaak tegen Google Search en beweert dat de Surface Duo-toestellen van Microsoft daarom niet standaard Bing aanbieden.

Uit dezelfde rechtszaak komt nog naar voren waarom de iPhone ondanks het iOS-besturingssysteem toch Google Search standaard aanbiedt. Microsoft zou namelijk geen competitief aanbod tegenover Google Search kunnen maken aan Apple zonder zelf te veel financiële middelen te verliezen. Hardware-fabrikanten krijgen namelijk een deel van de advertentie-inkomsten om een bepaalde zoekmachine standaard mee te leveren op hun toestellen.

Alternatieven uitspelen tegen Google

Apple ontvangt een groot deel van de inkomsten van Google Search door regelmatig het bestaan van Bing uit te spelen als mogelijk alternatief wanneer Google minder wil afstaan. Met een eigen zoekmachine verwerft het bedrijf echter geen percentage van de inkomsten meer, maar het volledige geheel.

Bovendien levert een eigen zoektechnologie al inkomsten op voor Apple zonder de technologie werkelijk te gebruiken. Het dient namelijk als een tweede dreigmiddel ten opzichte van Google als deze minder omzet wil afgeven.

‘Pegasus’

Welke vorm deze zoekmachine in eerste instantie zal aannemen, weet Bloomberg. Volgens het bedrijf werkt John Giannandrea, verantwoordelijke ML en AI bij Apple en ex-werkemer van Google, aan het alternatief dat voorlopig de codenaam ‘Pegasus’ draagt. Pegasus is een volgende generatie zoektechnologie voor apps van Apple.

Een zoektechnologie naar relevante apps op een Apple-product is natuurlijk nog niet hetzelfde als Google Search. De technologie zou dichterbij de functies van een zoekmachine komen eens het integreert in Spotlight. Deze functie kan in het Apple-product op zoek gaan naar relevante instellingen en applicaties, maar combineert dit ook met online zoekresultaten.

Project Pegasus illustreert dat Apple de bouwstenen voor een eigen zoekmachine heeft liggen, maar een verdere uitbouwing zal nodig zijn om de competitie met Google Search aan te gaan. Dit proces zou echter snel in een stroomversnelling kunnen komen, afhankelijk van het eindoordeel in de antitrustzaak tegen Google Search. De zaak kan mogelijk resulteren in het einde van de betalingen aan Apple om de zoekmachine standaard te leveren.