Huawei verkocht 73 miljoen smartphones in eerste helft van het jaar

Huawei heeft zijn goede lijn van de afgelopen jaren voort weten te zetten. Het bedrijf verkocht in de eerste helft van 2017 al 73,01 miljoen smartphones. Dat zijn er 20,6 procent meer dan in 2016. Daarmee heeft de Chinese fabrikant zijn derde plek in de smartphonemarkt voor dit jaar al veilig weten te stellen. De vraag zal zijn hoe succesvol Apple dit jaar gaat zijn, er zijn genoeg geruchten over de nieuwe iPhones, voor Apple is het te hopen dat de verkoopcijfers weer gaan stijgen, anders gaat Huawei een gooi doen naar de marktpositie van Apple.

Voor 2017 is Apple waarschijnlijk nog een maatje te groot voor Huawei. Apple verkocht het afgelopen jaar 215 miljoen smartphones, waar Huawei bleef steken op 140 miljoen. Huawei zit op dit moment weliswaar ruim 20 procent in de plus, wat zou betekenen dat de 170 miljoen smartphones voor 2017 binnen bereik is. Apple lijkt zijn positie in de markt op dit moment gewoon te handhaven, wat zou betekenen dat het bedrijf uit Cupertino opnieuw ruim 200 miljoen iPhones gaat verkopen. Veel zal afhangen van de introducties die volgende maand gaan plaatsvinden en wat dat gaat doen met de verkoopcijfers.

Huawei is wel bezig met een stevige opmars de afgelopen jaren en weet elk jaar opnieuw meer smartphones te verkopen. Het bedrijf heeft ook uitgesproken dat het de komende jaren Apple wil inhalen en de tweede marktpositie wil gaan overnemen. Of dat ook gaat lukken is natuurlijk altijd afwachten. De kwartaalcijfers van Huawei waren opnieuw erg goed, maar het bedrijf maakte wel bekend zich meer te gaan focussen op high-end smartphones en minder op budget smartphones. De vraag is wat dat voor effect gaat hebben op het totaal aantal verkopen. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat het totale aantal gaat dalen, maar de winst gaat stijgen. Een gezonde ontwikkeling voor het bedrijf, maar daarmee komt het behalen van de tweede marktpositie mogelijk wel in gevaar.

Huawei is in China op dit moment weer de grootste smartphonefabrikant, een markt waar Apple duidelijk wat meer moeite heeft. In september worden de nieuwe iPhones verwacht en Huawei komt waarschijnlijk in september of oktober met een nieuwe Mate-smartphone.