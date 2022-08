De omzet van Huawei stijgt voor het eerst in jaren. De organisatie worstelt sinds 2018 met handelsverboden in de Verenigde Staten en Europa. De inkomsten liepen terug, maar het meest recente kwartaal was verrassend sterk.

De omzet steeg naar 170,6 miljard yuan (ongeveer 25 miljard euro), een jaarlijkse groei van 1 procent. De groei is een mijlpaal voor Huawei, want sinds eind 2020 daalt de omzet gestaag. Halverwege dat jaar plaatste de Verenigde Staten een handelsverbod op de technologie van de organisatie. Meerdere Europese lidstaten sloten Huawei buiten uit vrees voor spionage door de Chinese overheid.

De inkomsten gingen achteruit, maar inmiddels lijkt de financiële situatie stabiel. “Onze device-activiteiten werden zwaar beïnvloed, maar de ICT-infrastructuuractiviteiten groeiden gestaag door”, zegt voorzitter Ken Hu in een verklaring. “In de toekomst zullen we trends in digitalisering en uitstootvermindering benutten om waarde te blijven creëren voor onze klanten en partners.”

Cloudinkomsten groeide het hardst. De enterprise-afdeling van Huawei is verantwoordelijk voor zakelijke diensten en cloudinfrastructuur. De omzet van de afdeling steeg in het afgelopen halfjaar met 28 procent naar 7,9 miljard euro.

Netwerkproducten blijven de grootste inkomstenbron. Huawei verkoopt technologie aan providers en operators. De business zette in het afgelopen halfjaar 20,6 miljard euro om, een stijging van 4 procent. De verkoop van smartphones loopt nog steeds terug. In het afgelopen halfjaar daalde de omzet met 25 procent naar 14,6 miljard euro.

Handelsoorlog Huawei

Huawei lijkt op weg naar herstel, maar de toekomst is onzeker. De organisatie lijdt onder de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Het probleem gaat verder dan de VS. Amerikaanse politici lobbyen in Europa voor handelsverboden tussen China en Europese lidstaten. Volgens ingewijden proberen Amerikaanse ambtenaren de export van ASML naar China te beperken, waardoor de toeleveringsketen van Huawei onder druk kan komen te staan.