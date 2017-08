Nieuwe modellen in de Mobotix Mx6-serie ip-camera’s

Networking

Mobotix heeft recent aangekondigd dat het haar Mx6-serie uitbreidt met vier nieuwe binnencamera’s. Tot nu toe bestond deze lijn alleen nog maar uit single en dual lens buitencamera’s. Het gaat om de c26, i26, p26 en v26, alle voorzien van een sensor met een resolutie van 6MP.

De Mx6-serie kenmerkt zich door een krachtiger processor vergeleken met andere lijnen van Mobotix. Hierdoor is het ook mogelijk om het cpu-intensievere H.264 te ondersteunen. Daarnaast is de framerate verhoogd en worden bewegingen die worden gemeld door de ingebouwde bewegingsdetectie scherper opgenomen. Wil je graag opnames op meerdere apparaten live bekijken, dan kan dat ook. De nieuwe camera’s ondersteunen namelijk RTSP/Multicast. Ook al bekijk je de beelden op meerdere apparaten, de frame rate neemt niet af.

Standaard maken de nieuwe camera’s dus gebruik van het H.264-formaat voor videotransmissie, maar je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor MxPEG. MxPEG is door Mobotix zelf ontwikkeld. Het gebruikt minder bandbreedte en rekenkracht dan MJPEG, terwijl de kwaliteit naar verluidt uitstekend is. Het heeft alleen de nodige problemen met bewegend beeld en het is geen standaard. Daarvoor is H.264 geschikter.

Ondersteuning voor ONVIF is bij alle vier de nieuwe camera’s ingebouwd. Dit betekent dat je ze bijvoorbeeld aan een NAS-apparaat van Synology of Qnap kunt koppelen, ook als het profiel van de camera niet officieel ondersteund wordt.

De modellen

De c26 is een 360-graden camera voor installatie in systeemplafonds. Hij heeft een diameter van niet meer dan 12 centimeter en is dus goed weg te werken. De i26 is bedoeld voor wandmontage en staat onder een hoek van 15 graden. Dat zou ervoor moeten zorgen dat je een perfect plaatje van de te bewaken ruimte krijgt. De p26 is een model bedoeld voor montage aan een ‘normaal’ plafond. De v26 is tot slot een dome-camera die wordt geleverd met een zogeheten vandalism kit, oftewel extra bescherming.

In de basis zijn de vier modellen identiek. Ze hebben dezelfde sensor, met dezelfde detectiemogelijkheden. Dit is een zogeheten Moonlight-sensor, die zelfs bij minder dan 1 Lux nog een goed plaatje moet kunnen reproduceren. Daarnaast is er op alle modellen voorzien in de mogelijkheid om de camera een heatmap te laten maken en om mensen te tellen. Handig als je hem in een retailomgeving in wilt zetten bijvoorbeeld. Opnemen kan intern op een sd-kaartje of op een NAS. Notificaties kunnen via e-mail, ftp of voip worden verstuurd. Bij alle vier de modellen is er optioneel een two-way audio-module verkrijgbaar. Tot slot worden ze allemaal voorzien van stroom middels PoE. Ze verbruiken volgens opgave niet meer dan 4 watt.

Prijzen hebben we op dit moment nog niet. Zodra we die hebben, zullen we dit bericht aanvullen.