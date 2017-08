Nvidia overtreft met kwartaalcijfers verwachtingen, maar ziet aandeel kelderen

Business

Nvidia moet ongetwijfeld een dubbel gevoel overgehouden hebben aan het bekendmaken van zijn kwartaalcijfers. De chipmaker wist de verwachtingen omtrent de nettowinst per aandeel en omzet ruim te overtreffen, maar zag na de bekendmaking zijn aandeel met meer dan zeven procent zakken.

De nettowinst per aandeel komt uit op 1,01 dollar, wat neerkomt op 0,86 euro. CNBC meldt dat er door analisten gedacht werd aan een nettowinst per aandel van 0,70 dollar. De omzet zou volgens de analisten uitkomen op 1,96 miljard dollar, terwijl er 2,23 miljard dollar (1,9 miljard euro) gehaald werd.

Reactie investeerders

Analist Patrick Moorhead legt aan CNBC uit waarom het aandeel dan toch kelderde. De omzet uit datacenters, waaronder bijvoorbeeld de verkoop van GPU’s aan publiek cloud providers als Amazon Web Services valt tegen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017 is er weliswaar een groei van 2 procent, maar er werd meer van verwacht.

Een sterke reactie op kwartaalcijfers van Nvidia is niet ongebruikelijk voor de fabrikant. Investeerders steken momenteel graag geld in het bedrijf, omdat Nvidia het belang van GPU’s voor kunstmatige intelligentie serieus neemt. In mei steeg het aandeel van de chipmaker nog met 13 procent na het bekendmaken van de cijfers over het eerste kwartaal. Ook toen werden de verwachte nettowinst per aandeel en omzet overschreden.

Per onderdeel

Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder noteert Nvidia een groei van 56 procent, toen er nog 1,428 miljard dollar opgehaald werd. Het bedrijf verdeelt de omzet in vijf categorieën: gaming, professional visualization, datacenter, automotive en OEM and IP. Vooral de datacenterdivisie maakte jaar-op-jaar een sterke groei door, van 151 miljoen dollar naar 416 miljoen dollar (175 procent meer). Ook OEM and IP met en groei van 54 procent en gaming met 52 procent doen het goed. In vergelijking met het tweede kwartaal uit 2016 is er een groei van 10 procent bij professional visualization, terwijl automotive met 19 procent groeit.

Als de recente cijfers naast de kwartaalcijfers van begin dit jaar gelegd worden, zien we dat OEM and IP het met 61 procent het best doen. Gaming en professional visualization zijn beide goede voor 15 procent meer omzet, terwijl datacenter en automotive respectievelijk 1 en 2 procent groeien.