Previder komt met GDPR-check voor bedrijven

Security

Of we het nu willen of niet, vanaf 25 mei volgend jaar is de GDPR (General Data Protection Regulation) een feit. Deze regelgeving, ook bekend als AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), moet de data en privacy van de burgers binnen Europa beter beschermen dan nu het geval is. Als bedrijf ben je wellicht niet helemaal op de hoogte van waar je allemaal aan moet voldoen. Hulp is echter ruimschoots voorhanden. Wij zien her en der veel bedrijven voorbijkomen die je graag adviseren. Het Nederlandse bedrijf Previder, een hoster met een eigen datacenter die zich ook bezighoudt met de thema’s workspace, connectivity en security, meldt vandaag dat het met een GDPR-check komt.

De GDPR brengt nogal wat met zich mee. In eerdere artikelen hebben we al kort uiteengezet wat de nieuwe regelgeving inhoudt. Voor het gemak zetten we dat hier nog een keertje uiteen. In het algemeen moet je rekening houden met de volgende punten:

Bedrijven moeten transparant zijn over hoe data wordt verzameld en verwerkt; Bedrijven zijn verplicht om een Data Protection Officer aan te stellen als er op grote schaal met gevoelige persoonsgegevens gewerkt wordt; Burgers moeten expliciet toestemming geven voor het verzamelen van de data; Burgers moeten zonder gedoe gegevens van de ene naar de andere dienstverlener over kunnen zetten, waarbij er geen data gedeeld hoeft te worden die niet relevant is; Burgers hebben het recht om vergeten te worden; Bedrijven krijgen een meldplicht voor datalekken.

Als bedrijf ben je wellicht niet goed op de hoogte van de implicaties die bovenstaande vijf punten hebben. Dit gaat dan uiteraard over de privacy van de burgers, maar ook over de beveiliging van de data bijvoorbeeld. Niet compliant zijn aan de GDPR kan een fikse boete met zich meebrengen. Zoals we in een van de hierboven gelinkte artikelen aangeven, is de kans dat je ook daadwerkelijk gepakt wordt waarschijnlijk in eerste instantie niet groot als MKB’er. Toch is het uiteindelijk wel de bedoeling dat je het serieus gaat nemen.

GDPR-check

Previder kreeg naar eigen zeggen veel vragen van klanten rondom GDPR. Het bedrijf is gezien haar werkzaamheden ook in een goede positie om hier zinnige dingen over te zeggen. Als hoster heeft het inzicht in de implicaties voor de data aldaar, maar GDPR kan ook gevolgen hebben voor de dataverbindingen, de security en zelfs voor de werkomgeving. Dat zijn ook gebieden waarin het bedrijf actief is.

Met een GDPR-check van previder wordt geanalyseerd of een bedrijf zijn privacygevoelige informatie voldoende beschermt. Naderhand krijgt een bedrijf een lijst met verbeterpunten. Volgens Previder krijgt het bedrijf nu al veel aanvragen, ook al is het nog vakantietijd.

Voor de GDPR-check rekent Previder 595 euro. Wil je er meer over weten, kijk dan ook even op de website van het bedrijf.