Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat AWS maximaal 525 miljoen dollar (490 miljoen euro) moet betalen aan techbedrijf Kove.

In 2018 klaagde Kove AWS aan, waarbij Kove beweerde dat de Amazon S3-storagedienst en de database service DynamoDB inbreuk maakten op drie patenten. Deze patenten maakten ‘hyperscalable distributed cloud storage’ mogelijk, jaren voordat de cloud zijn intrede deed. Deze claim van Kove is erkend door MIT Technology Review, die gedistribueerde opslag op basis van hash tables noemde als een van de tien belangrijkste opkomende technologieën die de wereld zou gaan veranderen. MIT Technology Review maakte deze erkenning vijf jaar na de eerste indiening van het Kove-patent.

De drie betreffende patenten op technologie zijn volgens Kove essentieel voor AWS om “enorme hoeveelheden data op te slaan en op te halen”. Hierdoor heeft de cloudtak van Amazon geprofiteerd van de originele innovaties van Kove. De boete kan zodoende oplopen tot 525 miljoen dollar. Mede dankzij S3 wist AWS uit te groeien tot de grootste cloudprovider ter wereld.

Rechten

De Amerikaanse rechter gaat mee in de beschuldigingen van Kove en ziet dat de storageontwerpen zijn gebruikt als het fundament voor het cloudplatform. Courtland Reichman, de hoofdadvocaat van Kove, reageerde verheugd. Het is “een testament voor de kracht van innovatie en het belang van het bescherming van IP (intellectual property)-rechten voor startupbedrijven tegen de techgiganten”.

Amazon is het niet eens met het besluit van de rechter en is van plan in beroep te gaan. In een reactie liet een woordvoerder van AWS aan ITPro weten dat het de jury bedenkt die “ook erkent dat AWS niet opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op patenten”.

Eerder heeft Kove ook Google aangeklaagd wegens inbreuk op dezelfde drie patenten. De rechtszaak tegen Google loopt nog.

